鄭文燦台南陪同王定宇拜票 抨擊中國介選花招

行政院副院長鄭文燦陪同民進黨立委候選人王定宇掃街、拜票，他強調中國介選的手段多樣，鄉親一定要慎防。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/09 19:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爭取連任的民進黨立委羅致政捲入私密影片外流疑雲，行政院副院長鄭文燦今天到台南輔選時，抨擊中國介入選舉的花招百出，如停止ECFA關稅減讓、有條件開放部分農漁產品，用錯假訊息、深偽影片每天轟炸，以及招待基層旅遊行統戰之實…等，籲請鄉親一定要慎防。

鄭文燦今天下午陪同民進黨台南第6選區立委候選人王定宇掃街、拜票，車隊在關廟區山西宮集結，對於境外勢力企圖干擾選舉，他強調，台灣人民很成熟，了解手中這一票有關鍵的影響，民主會由自己來決定。

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鄭文燦提到，中國的介選，如停止ECFA12項關稅減讓，要衝擊石化業；雖然農漁產品部分開放進口，卻指定代理商；以錯假訊息、深偽影片每天轟炸台灣；動員基層協力團體招待旅遊，實際上是進行統戰等，手段多樣。

鄭文燦推崇王定宇的專業問政與認真服務等傑出表現，值得大家力挺，台南已成為台積電重要的製造基地，必須引進更多IC設計與綠能創新等的研發人才，需要優秀的立委來協助推動。

鄭文燦也肯定王定宇在沙崙智慧綠能科學城發展的貢獻，包含中研院南部分院的設置、成大醫療園區的推動等，這對地方發展真的很重要。

鄭文燦指出，未來立法院要多一些挺國防的「王定宇們」，帶動民進黨的戰力，阻止反國防的委員杯葛，齊力守護台灣安全。

王定宇則說，投票日進入倒數，各種不正當的介選作為卻頻仍出現，以假訊息轟炸、經濟恫嚇、軍事威脅等手段，逼台灣人做選擇，這並非民主，大家一定要睜亮眼睛。

王定宇表示，不能讓介選手段所塑造的逼迫氛圍，去干擾、影響自由選擇的意志，他相信國人有智慧，能看得清楚誰與恫嚇、威脅的力量站在一起，希望大家共同來守護台灣民主。

行政院副院長鄭文燦陪同民進黨立委候選人王定宇掃街、拜票，他強調中國介選的手段多樣，鄉親一定要慎防。（記者吳俊鋒攝）

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