美國務院表態 促北京不要「干涉或惡意影響」台灣選舉

民進黨總統候選人賴清德的支持者，在新北市的競選活動中歡呼。（美聯社）

2024/01/09 19:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣13日即將舉行總統大選，但中國的各項介選行動不曾停歇。美國國務院表態敦促中國不要「干涉或惡意影響」台灣選舉，並要中國停止對台灣的外交、經濟和軍事施壓。此外，美國智庫學者也呼籲美方，要求中國尊重台灣選擇。

針對中國於台灣大選前加強恫嚇行徑，美國國務院發言人8日告訴美國之音（VOA），「我們敦促北京當局停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，這根本背離和平及穩定的目標」他強調，美方對台灣的民主進程充滿信心，並相信台灣選民應該在不受外界干涉的情況下，選出下一任領導人。

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該發言人補充說：「北京在台灣海峽的持續挑釁行動表明，北京試圖單方面改變幾十年來，維護了全球和平與穩定的現狀。」

報導指出，在華府發表強硬言論前，中國在台灣投票前加大了恐嚇力度，在台灣海峽附近部署了軍用飛機和海軍艦艇，並釋放了幾個氣球飛越台灣及其軍事基地附近。

隨著中國在選舉前加大在台灣周邊的軍事活動，華盛頓重申了其立場，即台灣海峽是一條國際水道，並警告北京不要利用台灣的選舉，作為不穩定的藉口。

戰略與國際研究中心中國商業和經濟高級顧問兼主席甘思德（Scott Kennedy）表示，中國不斷升級的軍事活動「意在恐嚇」台灣，但他淡化了實際軍事衝突的可能性。他說：「我不認為它們（中國軍事活動升級）是實際攻擊台灣意圖的開始，或者通過禁運或人們談論的其他情況，製造其他類型的危機。」

此外，美國國會出資設立的華府智庫美國和平研究所（USIP），刊登學者施道安（Andrew Scobell）分析台灣選情，表示華府仍致力於維持台海現狀，反對對台脅迫或武力犯台，並呼籲拜登（Joe Biden）政府也應繼續重申，美國不會偏袒任何特定候選人或政黨，且應持續要求中國不要干預選舉，並尊重台灣人民透過民主程序表達的意願。

至於美國該如何促進台海和平穩定，施道安表示，華府應當向北京明確傳達3個核心要點。首先是美國對台政策不變，持續堅定以美中三公報與台灣關係法、對台六項保證為基礎。美國支持台灣，也不會就台灣地位與中國進行任何談判。

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