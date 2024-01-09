中國介選招待里長、農漁會成員赴中旅遊 16人到案1人交保

橋頭地檢署偵辦中國介選案再一樁，傳喚16人到案。（記者蔡清華攝）

2024/01/09 12:21

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦中國介選案再一樁，中國台辦透過大高雄里長聯誼團體，招攬里長、農漁會成員，赴中接受旅遊招待，要求大選支持特定候選人，8日傳喚16人到案，黃姓主嫌被依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法，諭知20萬元交保候傳。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山、檢察官楊翊妘指揮警調8日執行搜索，並傳喚黃姓主嫌及證人等 16 人到案訊問。

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經查，黃為大高雄里長聯誼團體總幹事，自今年起已多次與中國台辦人員聯繫並招攬團員赴陸接受落地招待，中國方面並向黃傳達參與之團員以里長或農漁會成員為佳。

黃經談妥行程後，透過社區網絡招攬團員，並率團陸續於去年9 月至 12 月間率團分赴北京、廈門、武漢參訪旅遊。旅遊行程均由中國台辦人員協助安排，由台辦機關全額資助餐飲、住宿、參訪行程等費用，並派員隨行。

行程中會穿插安排社區參訪及交流，台辦人員會到場發言，向參與團員宣傳「兩岸和平」、 「反台獨」、「兩岸一家親」等言論，並表達期望團員支持相同理念之政黨候選人，黃亦會在場附和。

台辦人員則藉機詢問參團人員之政治傾向，及利用餐敘敬酒之機會宣傳總統副總統選舉相關內容，黃帶團前往中國，每位成員可獲取約 2000 元至 4000 元不等之報酬。

全案經檢察官複訊後，認黃涉犯反涉透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案件嫌疑重大，有羈押原因，但無羈押之必要，諭知 20 萬元交保。

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