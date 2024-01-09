BNT合約保密10年卻沒藍委質疑？ 陳建仁、薛瑞元「笑而不語」

民進黨立委蔡適應（右框）今（9）日在立法院質詢行政院長陳建仁（左框左）與衛生福利部長薛瑞元（左框右）。（擷取國會頻道直播）

2024/01/09 15:26

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對是否公布高端COVID-19疫苗合約，立法院今（9）日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁進行專案報告，並率相關部會首長列席並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時問到，各廠商疫苗合約保密期間多久？衛生福利部長薛瑞元表示，高端與AZ皆為5年、BNT要求10年，莫德納不同意公布、永遠不解密。蔡適應直言，BNT要求保密時間更久，卻都沒有在野黨立委質疑，這不是很奇怪嗎？薛瑞元及陳建仁一聽，兩人皆「笑而不語」。

蔡適應首先問，我國與哪幾家廠商簽訂疫苗採購合約？陳建仁指出，我國與NOVAVAX、AZ、BNT、莫德納（Moderna）及高端都簽有採購合約。聯亞僅補助臨床試驗，但試驗失敗。

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蔡適應接著問，我國與上述廠商簽訂合約時，是否都有保密條款？原因為何？薛瑞元表示，上述合約都有保密條款，原因在於合約內有技術性資料，在簽約時我方都會看過；此外，價格、數量與交貨期程，也都列為保密。合約價格若被洩漏，這些廠商在與其他國家簽訂合約時可能就會碰到壓力。

陳建仁解釋，我國也完全不知道其他國家的疫苗採購價格。而疫苗價格端視完全什麼時間點採購，如果是first priority採購，價格就會高；如果是疫苗已經量產時採購，價格就會低。此外，廠商也考量不同國家的需要，按照GDP per capita的高低決定價格。因此，價格談判實際上會受到很多因素影響。

蔡適應直言，許多人批評當初疫苗買得太貴，但如果是現在買，一定是非常便宜，因為已經沒有需求了。因此，許多在野黨立委的批評根本都是「張冠李戴」，也非常莫名其妙。

對於各家疫苗廠商的合約保密期限，薛瑞元則指出，AZ與高端都是5年，BNT要求保密10年，莫德納則不同意解密、永遠不解密。蔡適應一聽驚呼「BNT保密要10年」？他直言：「那奇怪了！怎麼都沒有在野黨立委質疑BNT？」陳建仁跟薛瑞元一聽都笑了出來，但沒有回應。

蔡適應又問，上述疫苗採購價格，比高端還要貴的有哪些？薛瑞元則表示，莫德納與BNT採購價格都比高端還貴。蔡適應又驚訝地問：「那怎麼都沒有在野黨立委質疑BNT是否買貴了？」陳建仁跟薛瑞元又再次「笑而不語」。

蔡適應直言，若照某些立委的邏輯，是否也可以質疑這些人與BNT有所勾結？當時有部分立委一直要推BNT，大家是否能合理質疑，他們是否有買BNT股票？是不是要叫法務部去清查？這邏輯不通吧？

薛瑞元表示，當初預計要買莫德納等疫苗時，政府預算都是以一劑700元去做編列，但是買到的價格不會是700元。蔡適應也說，當時採購疫苗決策時間非常緊迫，也十分困難。政府必須在預算可行範圍內進行採購，若就當時的時空與條件來看，許多的批評都是苛責了。

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