連署挺時力續留國會 學者陳翠蓮：可穩定民主政治發展

時代力量今（9）日舉辦「社會力支持真正第三勢力」記者會。（記者王藝菘攝）

2024/01/09 16:50

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量今（9）日舉辦「社會力支持真正第三勢力」記者會，與會者台灣大學歷史學系教授陳翠蓮表示，台灣民主政治要穩定發展，必須要有對國家忠誠與堅持進步價值的反對黨，而藍綠兩黨皆不適任，只有時力能成為穩定台灣民主政治發展的反對黨。

陳翠蓮指出，目前檯面兩個較具實力的反對黨都無法讓台灣民主政治穩定發展，國民黨一方面懷念威權，缺乏民主DNA，一方面和中國唱和，而民眾黨為了追求權力選擇當騎牆派、變色龍，缺乏基本的價值，只有時力能成為穩定台灣民主政治發展的反對黨。

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生醫創辦人、青創家蔡恩加表示，台灣需要像時力這樣，跳脫藍綠光譜，真正接住人民需求的政黨，用認真專業的態度提出解決方法，而不是讓政治陷在明星崇拜或抹黑的泥淖中，呼籲大家支持時代力量，讓時力續留國會。

醫師姜冠宇表示，在藍綠結構下，常常被忽視精神衛生及安樂死等進步議題，只有時力持續積極推動，正視多元需求，是國會中不可或缺的進步力量。此外，時力立委不僅每年的國會評鑑都榮獲優秀立委，近日的問政評鑑時力三席立委更全部名列前茅，認真問政有目共睹。

不分區立委候選人林依瑩強調，2025年台灣將邁入超高齡社會，她希望從源頭著手，透過修法、政策推動來突破現行的長照困境，讓國家減輕民眾上有老、下有小的生活壓力；王寶萱則說，民進黨完全執政，轉型正義卻只做了半套，未來若有機會進入國會，她將持續推動相關立法工程與政策呼籲。

最後，王婉諭表示，感謝社會各界發起聲援時代力量，本次支持名單包括學界、醫界、法律界、媒體界、社運界、藝文界、企業界、建築界領域代表人士，期盼集結眾人之力，支持真正的第三勢力，讓時代力量續留國會，扮演監督制衡關鍵力量，讓社會改革更有力量。

社會各界聲援時代力量名單。（時代力量提供）

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