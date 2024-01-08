政黨政見發表會》王寶萱：時力堅決反對韓國瑜任立法院長

中選會今日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會。（擷取自華視直播）

2024/01/08 21:08

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會。時代力量不分區代表王寶萱表示，韓國瑜無論是基於主權立場、政治操守或專業考量，都不適任立法院長，時代力量承諾，絕不會透過任何形式，支持韓國瑜擔任立法院長。

王寶萱表示，時代力量是個旗幟鮮明的本土進步政黨，對外共同捍衛台灣主體性，對內堅持國家正常化，推動憲政改革、轉型正義的立場，從未動搖。面對未來國會藍綠陣營不過半的全新局面，時代力量將成為監督制衡藍綠白的關鍵角色。

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王寶萱指出，8年來，時代力量在各項優質立委評鑑名列前茅，上個月，立法院記者聯誼會公布的立委問政評鑑，時代力量3位委員不只摘下冠軍，更是全數擠進前十；反觀，同樣標榜新政治的民眾黨，卻無人上榜。

王寶萱說明，政策方面，面對台灣「行人地獄」汙名，只有時代力量傾全黨之力力推交通改革，最終促成《交通安全基本法》立法；為了守護孩子平安成長，時力致力提升幼教量能品質，並完善社會安全網，杜絕下一個小燈泡的悲劇；面對2025台灣將踏入超高齡社會，時代力量邀請最專業的長照專家林依瑩、安樂死公投推手江盛醫師擔任不分區候選人，完善照顧人民從搖籃到墳墓的需求。

王寶萱指出，針對貪腐亂象，時代力量始終堅持當一個真正、唯一反貪腐、反黑金的政黨。當藍綠白紛紛靠攏黑金勢力，只有沒有包袱的時代力量，持續推動反黑金相關法案，試圖杜絕黑道與金權的力量再控制台灣政治，並提出完整、有效的居住正義、土地正義政見，真正站在最弱勢的人民身邊，對抗金權。

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