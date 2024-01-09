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士北泛藍分裂搶白營票 黃瀞瑩、陳宥丞力挺侯漢廷

黃瀞瑩、陳宥丞陪同侯漢廷掃市場。（記者甘孟霖攝）

黃瀞瑩、陳宥丞陪同侯漢廷掃市場。（記者甘孟霖攝）

2024/01/09 13:08

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立委第一選區泛藍陣營面臨分裂，除了國民黨候選人張斯綱外，也有以無黨參選的新黨市議員侯漢廷，二者近期都積極爭取民眾黨選票，張斯綱昨（9日）找來民眾黨不分區候選人、「大學姐」林筱淇同台；侯漢廷今則找來民眾黨台北市議員陳宥丞與「學姐」黃瀞瑩。

侯漢廷表示，和陳宥丞、黃瀞瑩一直都是好朋友，而國民黨內也有許多他的好友，都希望能來為他加油，無奈受制於黨紀，感謝陳、黃今天來幫忙，希望士北選區選出真正有戰力，真正會問政的人進入國會。

他也批評，張斯綱先前抨擊他過度「友白」，結果現在也在做一樣的事情，非常奇怪，希望選民集中火力；他說，以顏色來看，打綠他是最強的，而從理性、科學、務實的問政成績表現來看，他也是該選區最強。

至於是否對「母雞」總統候選人表態，侯漢廷表示，無黨參選的他沒有母雞，自己就是最強的小雞，要聯合各地小雞一起努力。

黃瀞瑩表示，自己在士林、北投經營，發現很多問題需要中央、地方一起合作，希望選出理性問政的候選人，這也是民眾黨的理念，相信侯漢廷是最好人選。但她也說，不是一次站台，就可以把民眾黨支持者都拉過來，候選人自己也要表現，才能說服支持者蓋下選票。

陳宥丞說，從北到南所有藍營小雞都希望爭取民眾黨支持，就可以看出這場選舉，民眾黨與民眾黨總統候選人柯文哲都扮演重要角色，過去他跟 侯漢廷在議會有合作經驗，雙方在理念、議題方面合作很愉快，因此今天前來力挺。

黃瀞瑩（右）、陳宥丞（左）力挺侯漢廷（中）。（記者甘孟霖攝）

黃瀞瑩（右）、陳宥丞（左）力挺侯漢廷（中）。（記者甘孟霖攝）

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