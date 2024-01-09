駁斥非性愛片主角 洪申翰點特徵：還好沒聽總統刮鬍子

民進黨立委洪申翰今日於立法院議場大門前接受媒體聯訪，強調自己並非性愛影片中的主角。（記者謝君臨攝）

2024/01/09 13:06

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委洪申翰今（9）日表示，對於媒體圈轉傳一部指控他花錢性交易的造假影片，這是虛構事件、企圖影響選舉，也是一件詐騙恐嚇案，他在去年12月已報警，並聽從警方建議回信給恐嚇犯，希望能釣取其個資，增加破案機率。他也打趣地說：「還好我不輕言減肥跟刮鬍子，要不然現在跳到黃河都洗不清。」

針對境外抹黃事件，洪申翰上午於立法院議場大門口前接受媒體聯訪，還原事件經過。他說，去年12月收到一封以造假不實資訊來恐嚇勒索的信件，但信中所有事情完全是虛構的，當下他就已報警，不是昨日媒體報導、還是今天才報警。

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洪申翰指出，雖然他不鼓勵大家去看這部網路流傳的影片，但明顯可看出，片中男子身材比他瘦很多、也沒有鬍子，光憑肉眼就可辨識出來，明顯不是他。

他也提到，總統蔡英文之前有問他要不要刮鬍子，「我心想還好沒聽總統的」，也還好他不輕言減肥跟刮鬍子，要不然現在跳到黃河都洗不清。此外，選前刻意放出這部影片，當然是要介入選舉、影響選舉的惡質事件，這沒什麼好懷疑的。

洪申翰表示，恐嚇方使用境外假帳號，他和警方討論後，都認為這是恐嚇國會議員的嚴重案件，他和警方都希望盡力抓到恐嚇犯，因此警方建議用回信給對方的方式，釣取其個人資訊，尤其是匯款帳號，以循線追人，提高逮到犯嫌的機會。

媒體追問，為何去年12月沒有對外說明此事，洪申翰解釋，他認為當時仍在偵辦過程中，包括警方建議他回信給恐嚇犯，因此不宜對外公布，昨天是因為有很多媒體詢問在網路流傳的造假不實影片，他才進行回應。

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