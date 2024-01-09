選前陪謝佩芬路口拜票 柯P前幕僚吳靜怡：支持年輕人是藍綠白共識

民進黨台北市立委候選人謝佩芬，今（9）日由民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡陪同站路口，向往來民眾拜票問好。（謝佩芬團隊提供）

2024/01/09 12:48

〔記者陳冠甫／台北報導〕2024總統、立委大選邁入倒數，民進黨台北市第3選區（中山北松山）立委候選人謝佩芬，今（9）日由民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡陪同，一早在民族東路與中山北路口，向往來民眾拜票問好。對於謝佩芬的選情，吳靜怡表示，謝佩芬是不分「藍綠白」最堅定的力量，尤其支持年輕人是現在所有政黨的共識，因此，她很看好謝佩芬。

謝佩芬昨晚剛結束選前晚會，一早繼續勤跑陸戰行程。謝佩芬受訪時談到昨天晚會情況，她說，壯闊台灣理事長吳怡農在去年1月8日飲恨落敗，這樣遺憾的不容許再次發生，昨天晚會人潮熱情，久久不散，甚至留到最後排隊合影支持，場子非常熱鬧。

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謝佩芬說，選前黃金週，前行政院長蘇貞昌和副總統候選人蕭美琴都取消了原定行程特地趕來她的造勢大會，可見中山、北松山是國會要過半的關鍵。她認為，中山北松山翻轉機會大，最後幾天衝刺，一起出門投票，這次就能過關。

吳靜怡說，這次因為美德（蕭美琴、賴清德）的關係，她覺得很多年輕人投給有素養的候選人，謝佩芬是年輕又帶著留美經驗回台灣服務，所以謝佩芬的年輕選票絕對不會少。

吳靜怡指出，雖然現在有所謂「藍綠白」的競爭，但她相信年輕人都會投給謝佩芬；謝佩芬是不分藍綠白最堅定的力量，尤其支持年輕人是現在所有政黨的共識，因此她很看好謝佩芬。

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