尷尬！合體反廢死理事長 侯友宜遭當面喊「當選總統不要兼黨主席」

深藍背景台北市的永康商圈理事長李慶隆（左三）今與國民黨總統候選人侯友宜（左四）合體至永康公園拜票，李提醒侯當選總統不要兼任黨主席。（記者蔡思培攝）

2024/01/09 12:42

〔記者蔡思培／台北報導〕深藍背景台北市的永康商圈理事長李慶隆近來發出聲明反對廢除死刑，更表態力挺國民黨總統候選人侯友宜。侯友宜今上午至永康公園拜票，李也到場力挺，不過，李卻拿起麥克風提醒侯，當選總統以後，千萬不要兼任黨主席，讓場面一度尷尬。

侯友宜今上午與台北市大安區國民黨立委候選人羅智強在永康公園掃街，李慶隆也以理事長身分接待。侯致詞也謝謝李慶隆，他以前常到永康商圈，商圈在李的經營下蓬勃發展，這次李也認同反廢死，認為好人要好好照顧、壞人應得到懲罰，兩人想法完全一致。

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不過，李慶隆一度拿起麥克風表示「希望侯友宜當選總統以後，千萬不要兼任黨主席」，要做全台2300萬人民的總統，這點一定要做到，「如果你做到這點我們絕對支持你」，一旁的侯聽到尷尬微笑頻點頭。現場也有侯友宜支持者氣憤表示「理事長不能代表我們」，不過馬上被現場維安請開。李慶隆隨後送上「中正劍」紀念品給侯，盼侯未來剗惡除奸，侯也強調未來會犧牲、團結、負責。

李慶隆在會後受訪說，「你（侯友宜）不能球員當裁判嘛，要公正比較合理」，侯如果要當總統，就該當全民的總統。李也透露，侯私下也已經答應他絕對不會兼任黨主席，「他跟我說會永遠會記住這句話」，但今天還是要提醒侯一下。

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