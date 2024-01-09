國民黨宣布成立「賴皮寮巡守隊」 民進黨：心中充滿歧視仇恨

國民黨中央黨部召開「賴皮寮巡守隊成立及防奧步」記者會，並由文傳會主委林寬裕（中），國民黨不分區立委候選人簡榮宗（左），侯友宜競辦發言人江怡臻（右）分別說明。（記者田裕華攝）

2024/01/09 12:29

〔記者施曉光、吳亮儀／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會宣布成立「賴皮寮巡守隊」，藉此諷刺民進黨總統候選人賴清德的新北市萬里老宅，該黨文傳會主委林寬裕呼籲文化部，應將「賴皮寮」列為台灣世界遺產潛力點，國民黨將號召一批具有軍、警、消背景的志工，不定時前往現場巡守，以協住當地治安機關保衛「賴皮寮」安全。

民進黨發言人張志豪反擊表示，國民黨持續炒作賴清德礦區老家議題，顯示仍想要轉移國民黨總統候選人侯友宜吸學生血、剝削學生的焦點，「國民黨心中充滿歧視和仇恨，我們感到很遺憾」。

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林寬裕表示，「賴皮寮」的爭議很多，許多民眾也搞不清楚在吵些什麼，依照賴清德的說法，該老宅不是違建，而且要捐出來作為礦工生活紀念館，既然如此，國民黨就要從文化資產保護法的角度來看待，目前台灣對於有形文化資產分成9大類，「賴皮寮」很可能符合「紀念建築」或「史蹟」等2類情形，所以應該加強保護其安全。

林寬裕還說，2002年文建會曾經推動台灣世界遺產潛力點，目前共有18個潛力點，他呼籲文化部把「賴皮寮」列為台灣世界遺產潛力點，國民黨的具體作法就是號召一批具有軍、警、消背景的志工，不定時前往現場巡守，並呼籲當地的警方，要加強對「賴皮寮」巡邏，因為「賴皮寮」非常重要，一定要保衛其安全。

此外，國民黨這場記者會還提醒選民注意選舉最後幾天，民進黨可能出現奧步。該黨不分區立委候選人、律師簡榮宗指出，大選剩下4天，接下來民進黨的選舉奧步一定會更猛烈的出現，選民應該審慎判斷，日前他已代表國民黨總統候選人侯友宜陣營提出4項告訴，今天下午可能會提出第5個告訴。

簡榮宗表示，民進黨以撲天蓋地的抹黑、抹紅，企圖影響選情，無論根據公職人員選舉罷免法或總統副總統選舉罷免法規定，都有對意圖使人不當選的相關規定，若散布不實謠言、意圖使人不當選有其刑責，協助散布者也會有責任，此外，有些綠營候選人可能會打悲情牌，創造一些事件，讓自己成為弱者，搏取同情票，而且最後幾天民眾若收到黑函，應該立刻報案，就算有不肖候選人因為選舉奧步當選，未來國民黨也會提出當選無效之訴。

侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，民進黨不抹紅就不會選舉，像對於綠營立委候選人出現不雅影片，都是中共介選，一些抹黑文宣最近也紛紛出現，像把新北市餵藥案說成餵毒案，「凱旋苑」剝削學生，新莊獵地，侯友宜10億探長以及「包租侯」等不實廣告看板。

江怡臻說，民進黨還有第3招，就是抹黑對手賄選，發放走路工，就連前立法院長王金平最近都被抹黑有餐會賄選，國民黨台中市立委候選人江啟臣被控競總主委涉嫌賄選，以及利用網軍散布假消息，並透過調查中共介選，讓許多自費前往中國旅遊的人，現在都不敢為自己支持的候選人助選，這就是「綠色恐怖」！

對於國民黨的作法，民進黨發言人張志豪表示，國民黨持續炒作賴清德礦區老家的議題，顯示仍想要轉移國民黨自己的總統候選人侯友宜吸學生血、剝削學生的焦點，「國民黨心中充滿歧視和仇恨，我們感到很遺憾」。

張志豪說，侯友宜一再閃躲和迴避新莊精華地購地爭議，國民黨不分區第一名的韓國瑜日前也在造勢大會上說過，沒中華民國照顧礦工小孩怎能當選副總統，等於無視以前台灣的無名英雄們，這顯示國民黨上上下下的人心中仍充滿歧視和仇恨。

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