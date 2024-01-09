輔選洪孟楷 侯友宜：走的路是台灣安全、年輕人看見希望

侯友宜參拜竹林山觀音寺。（記者董冠怡攝）

2024/01/09 11:03

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今天上午先到新北市林口區的竹林山觀音寺參拜，再陪同黨籍立法委員候選人洪孟楷車掃，沿路民眾「凍蒜」聲不絕於耳，侯友宜致詞提到，他要走的路，就是台灣安全、年輕人看見希望、創造永續繁榮，而且要一棒接一棒延續下去。

侯友宜表示，每年若有時間一定會到竹林山觀音寺參拜，廟方做公益不遺餘力，非常感謝，並向佛祖祈求兩岸穩定交往、經濟佈局全球，跟全世界做生意。

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侯友宜說，年輕人最關心的是低薪水、高房價與高物價，他主張政府要為企業減稅、企業要為勞工大幅度加薪、0-6歲國家養、6-12歲國家顧、弱勢大學生免學費，一步一步做到位，照顧年輕人、一棒接一棒。

侯友宜指出，台灣的安全、年輕人的希望以及如何創造永續繁榮，就是他要走的路，他會與洪孟楷攜手合作，一起兌現弱勢大學生免學費、買房免頭期款、課後照顧等政見，帶著在新北市努力打拚的精神與執行力，讓下一代有機會、國家持續繁榮。

洪孟楷表示，侯友宜是大家最好的朋友，也是領導者，選戰倒數4天，距離勝利只差最後一哩路，侯一定能在1月13日帶領全國最多的民意贏得總統，為全民服務，自己也有信心在鄉親支持下連任成功。

洪孟楷也在佛祖前發誓，將來如果國民黨變執政黨，他會以民意為優先，而非黨意立委，好好監督行政團隊，拜託選民催票、固票、拉票及投票，展現民意，幫助侯友宜高票當選。

侯友宜陪洪孟楷林口車掃。（記者董冠怡攝）

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