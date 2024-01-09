尷尬！張斯綱昨找民眾黨站台 今謝龍介合體喊「投柯就是支持賴」

謝龍介（左）陪同張斯綱（右）掃市場。（記者甘孟霖攝）

2024/01/09 12:22

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市第一選區立委激戰，國民黨候選人張斯綱昨（9日）找來民眾黨不分區候選人、「大學姐」林筱淇，拓展白營選票；今天則找來自家不分區候選人謝龍介陪同掃市場。由於此區還有以無黨參選的新黨市議員侯漢廷，泛藍陣營面臨分裂，謝龍介也呼籲集中選票，但話鋒一轉提到，投給民眾黨總統候選人柯文哲，就是支持民進黨總統候選人賴清德，呼籲在總統部分也集中選票。

侯漢廷、張斯綱近期都積極找民眾黨人士站台，欲拓展白營票源拉下現任民進黨立委吳思瑤，對於侯漢廷今與民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞合體，他表示尊重每個人爭取票源的權利，但柯文哲也講過「新潮流不倒台灣不會好」，還是呼籲集中選票，把新潮流的長公主吳思瑤拉下，因為士北這一席是在野國會過半關鍵一席，選民要投給會贏的人。

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吳思瑤今早合體前文化部長鄭麗君，談到張斯綱找謝龍介說二者對比「高下立判」。對此謝龍介表示，民進黨已經吃香喝辣慣了，忘記基層人民的痛苦，走到群眾、市場就知道何謂高下立判，人民會把這筆帳記著；張斯綱則表示，吳思瑤說法不恰當，遠來是客，大家都是來幫忙，沒有高下問題，吳應該對謝道歉。

最後，謝龍介則呼籲選民要集中選票，他說現在國民黨總統候選人侯友宜跟賴清德差距一線之隔，投給柯文哲就是支持賴清德，最後的關鍵在於誰能把票凝聚，希望大家一定要集中選票。

謝龍介（左三）陪同張斯綱（右二）掃市場，支持者送上菜頭、蔥蒜、花束。（記者甘孟霖攝）

謝龍介（左）呼籲集中選票，稱「投給柯文哲就是支持賴清德」。（記者甘孟霖攝）

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