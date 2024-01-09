再談補助醫護政見 趙少康：政府可編特別預算

國民黨副總統候選人趙少康今參訪食物銀行。（記者闕敬倫攝）

2024/01/09 13:19

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今（9日）早到新莊區社團法人中華安得烈慈善協會，參訪食物銀行的運作。趙少康受訪重新提及補助醫護的支票，他表示政府可以編列特別預算，區域醫院以上的護理人員每個月先發一萬元，再逐步邁向「健保點值1點1元」。

有媒體提問，民進黨總統候選人賴清德陣營承諾當選後「平均健保點值不低於0.9」，是否在跟進政見牛肉？趙少康表示，賴要跟隨是無所謂，還是要關心這個議題，衛福部長跟賴清德要先協調一下，賴清德講半天，結果衛福部長打臉說不可能，說如果不修改健保整合、不修改法律做不到，他認為政府有很多地方可以找到財源，在修法還沒有完成之前，趕快去找別的財源，或是編特別預算，總有方法可以滿足醫護人員、醫院的基層。

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趙少康說，如今醫療越來越老年化，看病、住院的人越來越多，在這種情況下不能去苛刻、剝削醫護人員，剝削醫護人員等於是剝削病人，他覺得衛福部這些公務人員做久了，腦袋就像混凝土一樣，他認為事情總有優先順序、輕重緩急。

趙少康表示，民進黨執政8年，醫療體系快崩壞了，醫界出身的人不少，但是很奇怪，賴清德已經做了2年行政院長、4年副總統，直到現在離投票剩幾天，才要找醫界的人來共商大局，「來不及了，學醫的人腦筋多清楚，智商多高，6年不做是在搞什麼？」區域醫院以上的護理人員工作很忙，他認為可以每個月先發一萬，其他基層醫院是第二步，一步一步來，逐步完成體制。

針對台大醫生施景中指行政院總額預算已經過去，且仍要跟健保會協商，3個月內解決的說法恐會跳票？趙少康說，施景中怎麼知道他會跳票？政府總有辦法從預算裡擠出該有的預算，他曾在環保署做過政務官，怎麼會不知道政府預算怎麼用？施醫師做過政務官嗎？在政府裡面做過嗎？不要亂批評，到時候看好了，第一步一定設法滿足護理師的需求，至於「點值一點換一元」，這個要逐步完成。

國民黨副總統候選人趙少康再談補助醫護議題。圖為趙少康出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會（記者林正堃攝）

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