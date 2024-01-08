趙少康尋旗山善心人士！感念當年房租免費 收留困頓趙家母子

趙少康（前）說，他母親懷著他坐船到台灣，發生船難，家當全丟只剩下一個臉盆；他當時住基隆，之後住在旗山，有個善心人士讓他們租金免費。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/08 23:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨副總統候選人趙少康今天在「挺侯康台中團結造勢晚會」表示，這幾天去夜市拉票，看到很多夜市的鐵門拉來下，民進黨告訴人民說經濟好的不得了，跟感受不一樣，因為民進黨離開人民太遠，聽不到人民的聲音，看不到辛苦的人民，民進黨不倒台灣不會好，只有國民黨執政才會繁榮安全和平，在1月13日用選票，給民進黨一點顏色看看。

趙少康表示，侯友宜提出了很重要的政策，大學以上不論公私立，除了10萬名家中經濟非常好以下，100萬以上公私立大學以上的學生免學費，0到6歲國家養，7至12歲國家付，學費由政府幫你出，年輕朋友說國民黨不了解他，1500萬以下房價免頭期，老農年金1個月1萬元，這是真正帶個基層民眾，一點點社會福利 。

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趙少康表示，護理人員相當辛苦，要給12萬區域護理人員以上1個月1萬元， 醫師逐步達1點就給1元，這一政見讓偏綠的醫生很緊張，而衛福部衛福部說要改，但執政8年都不改，等侯趙提才改，因為民進黨聽不到人民聲音、基層聲音，一意孤行，絕對權力使人絕對腐化。

趙少康表示，他的母親懷著他坐船到台灣，發生船難，家當全丟只剩下一個臉盆，因為船上都是水，而他當時住基隆，之後住在旗山，有個善心人士讓他們租金免費，母親一直要他找那位善心人，他透過前立法院長王金平都找不到。

他強調，一輩子就是為台灣，生為台灣人、生為台灣鬼、葬在台灣；今天做的事，就是為下一代打造和平的環境，有和平經濟才能發展，否則外資不敢進來，連台資都會離開。

趙少康表示，這次選舉非常重要，是要戰爭還是和平，清廉還是和平？安穩發展還是送戰爭去送死，民進黨不倒台灣不會好，只有國民黨執政才會繁榮安全和平。

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