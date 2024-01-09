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桃園市政見會》彭俊豪：推動三權分立 監察權回歸立院、考試權回歸政院

民進黨立委候選人彭俊豪政見發表主張推動三權分立，監察權回歸立法院、考試權回歸行政院。（記者謝武雄翻攝）

民進黨立委候選人彭俊豪政見發表主張推動三權分立，監察權回歸立法院、考試權回歸行政院。（記者謝武雄翻攝）

2024/01/09 13:13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市選委會今早舉辦第三選區公辦政見發表會，民進黨彭俊豪除暢談擔任議員以來如何兢兢業業做好選民服務，從地方建設、醫療網路設立到教育及托育環境的改善，是全方位的問政，他更主張進入國會後推動三權分立，將監察權回歸立法院、考試權回歸行政院，才能建立透明、監督機制。

彭俊豪提到，他在中壢出生、長大，有些人試圖把政二代的帽子扣在他的頭上，因此從政以來，任何事情都會第一時間站出來，包含協助新街溪整治等地方建設議題、照顧弱勢族群、注重婦幼權益，關心、注意學校教育正常發展，就是不讓民眾有政二代刻板印象。

彭俊豪也提到，同樣是直轄市，桃園的公車、捷運路網、密度與台北市差太多，桃園市是台灣的國門、中壢則是桃園的中心，因此他主張推動交通基本建設，大眾捷運更要加速推動，中壢的交通網路很重要，包含各項聯外道路工程、機場捷運延伸中壢、綠線捷運延伸中壢段，未來會監督中央及地方政府，讓這些重大工程如期如質完成。

彭俊豪說，升格前中壢是桃園第一個縣轄市，比桃園還早升格，近年來人口激增，而舊城區改造也很重要，現有的都市更新計畫誘因明顯不足，要讓地主有意願釋出土地，反觀市府團隊做得有氣無力、立委可有可無，未來他擔任立委會加速推動老城區改變。

彭俊豪也強調，要發展桃竹苗半導體聚落、協助中小企業升級，中壢不僅是產業發展中心，未來更要搭配桃園航空城計畫，帶動桃園企業轉型、產業升級；另外中壢各地區都要發展自己特色，例如龍岡異域，內壢則是年輕有活力的都會區。

最後彭俊豪強調，推動長照3.0版，結合醫療、養護，巴氏量表要放寬。南桃園設立醫學中心，給老人家更完善照顧；婦幼方面要擴大托育量能、擴大兒童急診能量；教育方面要推動產官學合作，讓學生在學校不被霸凌；居住正義方面，要加速社會住宅興建速度，房屋稅稅基要調整才能符合公平正義；另針對金融犯罪要修改相關金融法令，讓詐騙絕跡；至於毛小孩部分也要立法，讓毛小孩從出生到最後一程都有法令依據。

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