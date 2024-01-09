國民黨選前最新廣告 點名「下架范雲」

國民黨副發言人康晉瑜說明國民黨最新選舉廣告，號召「用選票下架范雲」。（記者田裕華攝）

2024/01/09 10:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（9）日上午召開記者會公布最新CF「用選票下架范雲」，點名民進黨立委范雲就是台灣社會安全破口，並呼籲民眾一起「下架」民進黨的不分區，以免讓民進黨成為「台灣社會安全的破口」。

該影片內容一開始就強調，「好人不應該被欺負」，並指稱「挺賴大將」范雲過去反對公開放寬入境檢疫「3+11」過程，成為台灣疫情破口，威脅每一個家庭的安全，並批范雲的校園安全提案輕率，讓校園變成暴力的溫床，2024年范雲還是民進黨的不分區候選人，為了正義與安全，全民應該下架民進黨不分區，不再讓民進黨成為社會安全破口。

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國民黨副發言人康晉瑜表示，過去疫情期間，范雲要求機組人員檢疫改為「3+11」，造成後來台灣疫情爆發，而且最近出現危險的違禁品彈簧刀可以進入校園，就是因為范雲去年1月曾經召開記者會，批評校園檢查學生書包是威權行為，但教育部長潘文忠卻說學校應該特別注意檢查校園違禁品。

康晉瑜表示，范雲位列這次民進黨不分區名單的第7名，可以穩定當選，民進黨低估台灣人民的智慧，他呼籲全民拒絕范雲，下架民進黨的不分區，以免讓范雲繼續待在立法院，讓台灣再度有危險與不安全發生。

國民黨「2024競選發言人」凌濤表示，在選舉最後關鍵時刻，他要拜託選民一起下架民進黨的不分區，以免讓范雲留在立法院。

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