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首頁　>　政治

韓國瑜造勢喊「選票集中侯友宜」 黃暐瀚曝韓粉回流關鍵

前高雄市長韓國瑜。（資料照）

前高雄市長韓國瑜。（資料照）

2024/01/09 14:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨正、副總統候選人侯友宜與趙少康昨晚首度在台中合體造勢，國民黨不分區立委候選人韓國瑜也現身。對此資深媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜兩度出手要拉「韓粉」回流是事實，有沒有效果，就看「影響力」跟「傳播力」。

黃暐瀚在臉書PO文表示，韓國瑜出重手，呼籲柯文哲支持者，集中選票投侯康，因為柯文哲「不會贏」，柯文哲受訪回答，理解韓國瑜當國民黨不分區，必須配合黨操作棄保，但韓說「投柯不是好不好的問題，而是贏不贏的問題，重點他，不會贏」，證明韓內心還是覺得柯比侯「好」，韓國瑜私下怎麼講侯友宜的？柯文哲不想公開說。

黃暐瀚指出，韓國瑜兩度出手要拉「韓粉」回流是事實，有沒有效果，就看「影響力」跟「傳播力」，影響力是「韓粉直播主」喊「總統柯文哲、院長韓國瑜」有影響力？還是「韓國瑜」自己出面否認這樣的合作模式有影響力？正面對決。傳播力為柯韓向來友好，投柯挺韓原本沒有衝突，但現在韓國瑜數度出面呼籲韓粉回挺侯友宜，集中選票，喜歡韓國瑜又想投柯文哲的人，該怎麼取捨？將是兩難。

黃暐瀚直言，最後五天，就看誰的傳播力比較強，能讓更多的「韓粉」聽見看見，當然，還有綠粉、賴粉，藍白以外的支持者，是不會管韓國瑜跟柯文哲怎麼說的。

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