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盧秀燕宣布不接閣揆、不入閣 朱立倫回應了...

針對盧秀燕拒絕擔任閣揆，也不入閣，國民黨主席朱立倫強調，如果政黨輪替，國民黨當然就能號召人才組成聯合政府。（記者張瑞楨攝）

針對盧秀燕拒絕擔任閣揆，也不入閣，國民黨主席朱立倫強調，如果政黨輪替，國民黨當然就能號召人才組成聯合政府。（記者張瑞楨攝）

2024/01/09 13:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨籍台中市長盧秀燕，昨夜（8日）在該黨於中市舉辦的「挺侯康台中團結造勢晚會」中宣布，一旦侯友宜、趙少康當選總統與副總統，她不會接閣揆，也不會入閣，要讓侯趙有更大人事空間，跟其他在野黨合作組聯合內閣，對此，國民黨主席朱立倫今天到台中市，為黨籍候選人輔選時強調，如果政黨輪替，國民黨當然就能號召人才組成聯合政府，不過，現階段只有一個目標，就是全心全意地拼勝選。

朱立倫說，現在是國民黨全黨最後關鍵的時刻，「我們都力拼到底」，最重要的目標就是希望2024政黨輪替，輪替之後，國民黨當然能號召所有的人才，組成一個聯合政府，這是國民黨總統候選人（侯友宜）已經鄭重宣示，他當然一切都會尊重國總統候選人，但是現階段國民黨只有一個目標，就是完全的全心全意地拼勝選。

朱立倫說，國民黨包括總統與副總統候選人，以及各立委候選人，大家都在全力拼選舉，這也是他今天到台中，為國民黨年輕的戰將，包括廖偉翔、羅廷瑋、林家興、黃健豪加油，希望在台中能夠打出漂亮盧市長（盧秀燕）的帶領之下，能夠打出最亮麗成績。

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