趙少康：網路上各種假民調 中選會、數發部應該去抓

國民黨副總統候選人趙少康，9日出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會，致詞時再次強調民進黨執政恐將帶來戰爭，請選民支持侯康配。（記者林正堃攝）

2024/01/09 13:33

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今日上午出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會，會前接受媒體聯訪，對於棄保議題，趙少康指出，現在已經不能發表民調，但是網路上各種假民調，偽造、亂造各種數據，甚至把很早很早以前的民調，用複製、留言的方法來混淆選民，中選會、數發部都應該去抓，「真的是很多，幾乎到了無法無天的地步，到底是誰在搞棄保，你到網路上看就知道」。

對於民眾黨總統候選人柯文哲批國民黨操作棄保，趙少康指出，柯文哲最早說藍白合是要理念的合，不是只是分位置的合，他蠻認同的，所以理念是什麼，一個內閣制、一個聯合政府，這個是柯文哲的理念，他們也覺得講得很好，選完以後是可以組一個聯合政府，優秀人才都可以為政府所用。

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趙少康表示，柯文哲說這是搞棄保很奇怪，柯文哲本身就是變來變去，他也見怪不怪了，還是覺得要集中選票，這不是棄保，是數學，集中選票才能夠下架民進黨，否則那些票就浪費了，很可惜。

另外，國民黨不分區立委提名人韓國瑜稱柯文哲有如「空氣槍」，熱鬧但不會贏，並呼籲票投「侯趙配」，對此，趙少康表示，那當然了，韓國瑜本來就是國民黨不分區第一名，韓粉支持韓國瑜就應該支持「侯趙配」，這道理很簡單，不可能有分裂投票，若是這樣的韓粉也不是真的韓粉，韓國瑜也不希望看到韓粉這樣，韓國瑜跟他談過很多次，支持「侯趙配」是唯一的選擇，否則的話再講一次，選票就是浪費了。

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