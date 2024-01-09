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鼓勵偏鄉遊子回家投票！墾丁海景民宿推「投票日零元入住」

墾丁知名民宿推「投票日零元入住」。（記者蔡宗憲攝）

墾丁知名民宿推「投票日零元入住」。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/09 09:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕週六就是總統立委大選，地處偏遠的恆春半島業者，為了鼓勵旅外遊子踴躍返鄉投票，滿州知名海景民宿「日日旅海」，推出免費入住的「投票日專案」，希望鼓勵年輕人返鄉投票有地方住，也邀請當地業者共同響應。

「我們希望能為台灣民主盡一份心力，給外頭打拼回鄉投票的遊子，提供一張舒適的床！」從小在恆春長大的李姓業者說，今年藍綠白選戰激烈，有些中生代居民認為政治令人厭倦，尤其恆春半島旅外打拼的遊子多，交通不便狀況下，回鄉一趟得花上近半天時間，傳出想放棄神聖投票權力，他特別提供房間讓遊子提早一晚回鄉並供應早餐，是回饋故鄉及台灣民主的方式。

推出這項罕見的「投票優惠」，李姓業者表示，四年前總統選舉就曾有遊子提出需求，他當時就利用政府秋冬補助，讓遊子零元入住，這次選戰更關係到台灣未來走向，決定入住投票前的一月十二日一晚，提供十間平日售價超過三千元左右的面海雙人、四人房型，只要是恆春、滿州、車城、牡丹的鄉親都可以使用。

一名旅外返鄉投票的居民顏小胖說，「冷漠不關心就是接受」，許多偏鄉中生代在外地工作，即便投票日放假也寧可外出旅遊、玩樂，不願意回故鄉投下神聖一票，如果關心國際情勢，就知道這一次投票對台灣多重要，很感動有民宿推出免費住宿鼓勵遊子返鄉投票，希望更多業者及民眾一起發出聲音，讓更多人願意返鄉投票。

墾丁知名民宿推「投票日零元入住」。（記者蔡宗憲攝）

墾丁知名民宿推「投票日零元入住」。（記者蔡宗憲攝）

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