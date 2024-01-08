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藍綠白再攻台南！柯文哲闖深綠麻豆區 強碰賴清德車掃

民眾黨總統候選人柯文哲後徒步在麻豆夜市向鄉親拉票。（記者楊金城攝）

民眾黨總統候選人柯文哲後徒步在麻豆夜市向鄉親拉票。（記者楊金城攝）

2024/01/08 18:24

〔記者楊金城／台南報導〕綠藍白今天（8日）在台南市車隊掃街，造勢大車拼，其中民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲下午4點多同在麻豆區車掃，形如「短兵相接」， 炒熱麻豆選情，賴清德支持者人數明顯多過柯文哲粉絲，柯文哲支持者不甘示弱，回應高喊「柯文哲凍蒜」。

賴清德車隊掃街造勢從屏東出發後，下午4點40分在台南的車掃抵達第二選區麻豆區，與民進黨立委候選人郭國文隨後展開麻豆市區車隊遊行，在麻豆中山路、興中路、民權路、信義路、興國路、中正路、新生北路的加油點有許多鄉親喊加油，高呼凍蒜。

麻豆區是深綠區，郭國文對上國民黨支持的無黨籍立委候選人陳昆和竟陷入苦戰，賴清德繼5日在麻豆為郭國文站台輔選，今天再與郭國文車掃麻豆市區拜票，爭取鄉親支持，鄉親非常熱情，揮手、比2號喊凍蒜。

賴清德車隊經過柯文哲支持者加油點時，柯文哲粉絲高喊「台灣的選擇，柯文哲」、「最好的選擇，柯文哲」拼氣勢不能輸人。

柯文哲車掃從新營出發、繞行佳里區後，下午4點50分才抵達麻豆市區車隊遊行，原訂晚出發的賴清德車隊先出發遊行，雙方錯開。

柯文哲車隊在麻豆市區遊行造勢，支持者輸人不輸陣，加油一樣很熱情，柯文哲後徒步在麻豆夜市向鄉親拉票，到麻豆護濟宮參拜，有300多位粉絲等候，搶和他合照為他熱情加油。

民進黨總統候選人賴清德麻豆車掃，和支持者熱情擊掌，相當振奮。（記者楊金城攝）

民進黨總統候選人賴清德麻豆車掃，和支持者熱情擊掌，相當振奮。（記者楊金城攝）

粉絲搶和柯文哲合影。（記者楊金城攝）

粉絲搶和柯文哲合影。（記者楊金城攝）

賴清德支持者在麻豆街頭為他熱情加油，高喊凍蒜。（記者楊金城攝）

賴清德支持者在麻豆街頭為他熱情加油，高喊凍蒜。（記者楊金城攝）

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