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網傳揪小弟嗆聲影片阮厚爵控對手剪接影片提告 陳秀寶：鄉親自有公斷

國民黨彰化縣第一選區立委候選人阮厚爵在律師陪同下按鈴申告，指控民進黨立委陳秀寶團隊特意剪接影片，意圖使人不當選。（阮厚爵競總提供）

國民黨彰化縣第一選區立委候選人阮厚爵在律師陪同下按鈴申告，指控民進黨立委陳秀寶團隊特意剪接影片，意圖使人不當選。（阮厚爵競總提供）

2024/01/08 15:49

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕選戰倒數計時，網路瘋傳國民黨彰化縣第一選區立委候選人阮厚爵在擔任和美鎮長時，揪了2位小弟的嗆聲影片，引發民眾議論紛紛。阮厚爵今天澄清這是多年前與朋友聚會發生爭吵，卻遭民進黨立委陳秀寶團隊特意剪接影片與複製，他已按鈴申告；陳秀寶則強調，舉頭三尺有神明，鄉親自會有公斷。

由於彰化縣第一選區的立委選情進入白熱化之際，網路瘋傳阮厚爵揪小弟嗆聲、髒話連發的影片，立刻引起高度關注與討論，阮厚爵今天在律師陪同下，一起到彰化地檢署按鈴控告。

阮厚爵強調，這是多年前他與朋友聚會所發生的爭吵，他要為自己的言行深深道歉，未來也會努力學習情緒管理。但對手特意把影片進行剪接與複製，讓他慘遭人身攻擊，讓他形象不好，有意圖使人不當選之嫌，因此按鈴申告陳秀寶團隊。

阮厚爵競選團隊指出，對手與政黨運用國家機器與權勢介入選舉，已經到了走火入魔的程度，參選以來就一路抹黑不斷，這些網傳影片都是經過剪輯的內容，就是為了要確保執政權力的手段。

陳秀寶表示，她對於揪小弟嗆聲的行為予以嚴正譴責，也呼籲阮厚爵應該要對外講清楚說明白，她相信舉頭三尺有神明，鄉親自會有公斷。

彰化縣第一選區立委陳秀寶全力爭取連任。（陳秀寶競總提供）

彰化縣第一選區立委陳秀寶全力爭取連任。（陳秀寶競總提供）

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