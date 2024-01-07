蔡英文：台灣要再研製下一代戰機 盼未來總統支持國防產業

蔡英文總統在今晚播出的「數字台灣」電視專訪表示，除了潛艦國造、勇鷹號高教機，未來還要再研製下一個世代戰機，讓國防政策有延續性。（圖擷取自YouTube）

2024/01/07 23:12

〔記者陳昀／台北報導〕我國致力推動國防自主、發展不對稱戰力，蔡英文總統在今晚播出的「數字台灣」電視專訪表示，除了潛艦國造、勇鷹號高教機，未來還要再研製下一個世代戰機，讓國防政策有延續性，如果中斷未來要再起就很困難了，也希望未來總統能繼續支持國防產業發展，只要政策方向明確、全力投入，將能帶動一連串產業。

被問到首艘潛艦國造「海鯤號」如何從無到有，蔡英文表示，最重要的還是決心，軍工產業跟再生能源都是從無到有，過去台灣試圖推動國防自主，製造需要的防衛性武器，但常常沒有很強的連續性，讓產業能有發展的機會。

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蔡英文強調，這次台灣是真的下定決心，讓國家中山科學研究院帶領台灣產業一起做，除了要研製60幾架勇鷹新式高教機外，後面還要再開始研製下一個世代的戰機，讓國防政策有延續性，如果中斷、想再起來就很困難，所以基本上要把將來發展的路徑先排好，並堅定意志讓工作人員全力投入。

蔡英文說，同樣的道理，製造潛艦需要系統性的設計，整合能力要很強，這涉及材料應用、零組件等整合性工程，也必須做到人才培育，很高興能做出初步的成績，希望未來的總統能夠繼續支持，讓國防產業持續發展，她對台灣的製造技術、研發技術很有信心，只要政策方向明確，全力投入，將能帶動一連串的產業。

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