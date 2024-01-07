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連陷深偽影片、蔡英文音檔疑雲 羅致政斥造假：境外勢力鎖定介選

羅致政駁斥41分鐘網路流傳錄音檔屬實，表示這是境外勢力鎖定他介選，將會採取法律行動。（資料照）

羅致政駁斥41分鐘網路流傳錄音檔屬實，表示這是境外勢力鎖定他介選，將會採取法律行動。（資料照）

2024/01/07 17:03

〔記者黃子暘／新北報導〕正在力拚連任的現任民進黨籍立委羅致政日前被爆料疑似私密影片流出，羅致政嚴正駁斥影片屬深偽造假，提告維護權益，今（7）日網路又爆出疑似羅致政與總統蔡英文私下對話的錄音檔，內容談到命理、改運等宗教議題以及黨務、政務等，羅致政對此駁斥，音檔來源不明，是非法變造，境外再三針對他個人操作介選，盼國安與司法單位迅速處理。

這份41分鐘的錄音檔公開於網上，國民黨台北市議員游淑慧說，這份錄音對話內容「沒營養且迷信」，疑似羅致政的聲音講了許多改運、宗教相關的內容，也評論許多黨務、政務內容，不管是深偽或者偷錄，她會提供調查局偵辦。前立委蔡正元則在臉書酸道，「羅致政偷錄蔡英文的對話，民進黨怪色亂神！什麼都有！」

羅致政對此發表聲明，表示音檔來源不明、非法變造，針對他個人介選的操作接二連三，上傳來源很清楚來自境外，顯然是境外介選操作，並鎖定他為對象，在野黨政治人物則配合境外勢力介選，希望國安及司法單位迅速處理，也盼媒體、民眾不要觸法傳播來源不明及違法變造的內容，他已請律師蒐集相關資訊追訴，強烈譴責任何造謠抹黑。

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