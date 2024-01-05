喊話三重鄉親1/13不要上錯車 蕭美琴：牢記車牌「236」

蕭美琴和余天現身新北市三重區，為李坤城站台輔選。（記者羅沛德攝）

2024/01/05 23:25

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨籍副總統候選人蕭美琴今晚現身新北市三重區，為立法委員候選人李坤城站台輔選。她重提上架台灣5條對的路，抽考兼替台下鄉親複習，包含加強國家建設、面向世界拚經濟、照顧人民、嚴守財政紀律以及民主自由，喊話鄉親1月13日不要上錯車，牢記三重車號「236」，正副總統投2號、三重立委投3號、政黨票投6號。

蕭美琴表示，他與余天曾是立法院的好戰友，這些年來，因為民進黨在立法院席次過半，有進步的團隊在奮戰、爭取預算，創造未來經濟成長動能，台灣正行駛在正確的道路上，當全球都看好台灣的時刻，台灣的建設也不能停，喊話支持李坤城，延續余天的戰力，幫助台灣往前走，繼續上架台灣走對的路。

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蕭美琴說，第1條路加強基礎建設，提升國家競爭力；第2條路讓世界投資台灣，產業走向全球；第3條擴大社會福利照顧人民；第4條路為投資未來的同時，重視財政紀律；第5條路則是守護民主自由的路，這是全球的共識，國際元首近年會後發表聲明時，都會提到「台海和平穩定是全世界經濟繁榮不可或缺的一部分」，共同維護民主、和平與穩定的現狀，德不孤必有鄰。

蕭美琴指出，總統蔡英文已將車鑰匙交給總統候選人賴清德與她，希望大家一起當乘客，坐不下就換台遊覽車，而且司機與副駕要找有經驗的人。她說，賴清德見習4年歷練最完整，賴蕭配不會讓台灣人失望、漏氣，即便未來路途險峻，也會努力讓台灣經濟動能持續成長、社會穩定發展，拜託不要坐錯車，否則可能會「倒退嚕」。

熱情民眾舉布條「挺台灣」。（記者羅沛德攝）

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