蔡英文三重輔選李坤城 全場大喊「小英總統謝謝你」

民進黨5日舉行三重團結勝選音樂晚會，總統蔡英文（左四）、副總統候選人蕭美琴（左三）、立委余天（左二）、立委候選人李坤城（右三）出席，支持者熱情力挺。 （記者羅沛德攝）

2024/01/05 21:19

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨5日舉行三重團結勝選音樂晚會，總統蔡英文致詞提到，1月13日決定台灣未來的方向，一定要出門投票，正副總統支持賴蕭配、三重立委支持李坤城、民進黨國會席次過半。此外，她也自嘲，做總統已經很辛苦，不要逼我唱歌，等我卸任練好再唱給你們聽，不過是很久以後的事，場面溫馨，最後全場還大喊「小英總統謝謝你！」

蔡英文表示，李坤城熱心服務，是接棒立委余天最好的人選，這次選舉很關鍵，拜託大家支持賴蕭配、李坤城，讓她可以在5月20日快樂、安心的畢業，並細數8年來的政績。

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蔡英文指出，執政團隊8年投入8千億，加上公共建設投資共計4兆元，做好基礎建設、找回成長動能、恢復經濟活力，這些年來，國力大幅成長，全球競爭力排名第6，走對的路，幫助台灣走向世界，也讓全球看見台灣的不可或缺。

此外，蔡英文說，稅收增加之餘，不忘照顧人民，長照預算從50億逐步調整至870億，賴清德當選相信很快會上升至1000億，如果沒做到就跟她說；0-6歲國家養從150億增長至1100億，還有年輕人租屋補助300億等，減輕民眾負擔，重申沒有大撒幣、債留子孫，反而是最會還債的政府，讓負債比例下降。

蔡英文提到，台灣堅持民主自由與世界同在，立足守護民主自由的第一線，透過國防改革、國機國造、國艦國造，讓全球看見台灣的決心，同時守住世界的供應鏈與經濟發展，如今的台灣已是世界的台灣，這條路要交棒給賴蕭配與李坤城繼續走下去。

蔡英文也笑稱，大家關心《在路上》這部片中她被丟包，但她沒有被丟包，下車的地點是瑞芳，未來會走遍台灣每個角落，謝謝支持者們的照顧。

民進黨5日舉行三重團結勝選音樂晚會，支持者到場熱情力挺。（記者羅沛德攝）

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