為婚姻平權無懼罷免危機 蕭美琴：台灣精神就是驕傲做自己

蕭美琴強調，雖然進步價值的推動都會面對困難和挑戰，但是有志同道合的夥伴，才能讓台灣成就今天的民主。（資料照）

2024/01/05 20:39

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴接受知名Podcast「重新路一段」專訪。談起2006年率先提出「同婚法案」的過程，她透露，當時曾和幕僚表示「若因為平權價值被罷免成功，那也沒有關係」，因為從政是基於價值理念，也是為了讓每個人更幸福、都可以被平等對待，台灣精神就是驕傲做自己。

蕭美琴認為，台灣的民主歷程雖然「還很年輕」，但是在民進黨衝撞威權體制，以及近年來總統蔡英文的領導下，已然成為全世界關注的民主國家，甚至是亞洲民主化的指標。

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蕭美琴回顧，她第一次提出同婚法案時，在沒有說明理由的情況下，就被當時的立法院被退回，過去幾年的同婚立法的過程，也遭遇了各種困難，反對者會前往她每個行程，舉起標語表達嚴重抗議，甚至在花蓮發起罷免連署。她特別提及過去在立法院的戰友、立委邱議瑩，在同婚議題上也願意站在第一線聲援。

面對今天台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，蕭美琴也表示她感到驕傲，不僅是同志婚姻，讓每個人都能夠自由地展現個性、驕傲做自己，這就是台灣精神，

主持人詢及兩岸關係，蕭美琴回應，在野黨向來將「和中國深度往來」等同為台灣的解方，卻忽略中國本身是一個高風險的國家。在對等的基礎上，台灣願意和任何國家友善互動，但前提是確保人民的生活以及民主的政體不受到波及。

蕭美琴也坦言，和年輕時相比，現在的自己變得更加謹慎、保守，自嘲「不如其他候選人有趣」，蕭美琴認為，因為自己扮演的角色的責任重大，每個決定和政策，都可能影響到許多人。蕭美琴也表示，自己和總統候選人賴清德擁有足夠的經驗和歷練，能協助在政策的推動上，做出正確的決策，不用把人民當實驗品。

對於選舉將近，出現的各種抹黑和造謠等認知作戰，蕭美琴不諱言，這樣的選舉風氣不好，也提醒自己避免陷入「互罵」的狀態，針對選民關心的議題，賴蕭配提出國家希望工程，希望以政策和願景去說服選民，也表示民進黨並非完美的政黨，要改善的事項也會一一去完成，絕對是2024總統選舉中最好的選擇。

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