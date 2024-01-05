選戰倒數侯友宜10天告4次 黃帝穎嘆︰濫訴遮醜、執迷不悟

侯友宜競選辦公室今日又向台北地檢署按鈴提告。（記者錢利忠攝）

2024/01/05 17:10

〔記者吳政峰／台北報導〕第16任總統、副總統選舉將於13日舉辦，進入倒數階段，國民黨總統候選人侯友宜近日司法動作頻頻，其競選辦公室人員近10天內已連續到台北地檢署提告4次，數量與頻率比其他兩組候選人高，律師黃帝穎5日大嘆侯友宜濫訴只為了遮醜，已陸續被法院打臉，卻仍執迷不悟，浪費司法資源，排擠真正需要訴訟資源的民眾權益。

侯友宜深陷凱旋苑爭議，被外界譏為「文化剝皮寮」、「包租侯」，侯辦分於上月27日、30日到北檢提告民進黨總統候選人賴清德、立委候選人高嘉瑜違反總統選罷法等罪；而後又因被政治評論員李正皓質疑炒地皮，成就「土地煉金術」，本月4日到北檢提告違反總統選罷法；5日又告民進黨的CF廣告違反智慧財產權法，10天內連告了4次。

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黃帝穎表示，侯友宜濫訴是為了遮醜，浪費司法資源已被法院陸續打臉。民進黨最新CF引用侯友宜廣告4秒進行評論，屬於著作權法第65條「合理使用」，侯友宜不只施壓媒體禁播，5日還是執意提告，浪費司法資源。

黃帝穎說明，依據智慧財產局1040414令函「利用電影片段予以改作，置於社交網路上流傳，藉以嘲諷時事，在學理上稱作「詼諧仿作」，參考國外司法實務，作品已與原著作所欲傳達之目的或特性有所不同，已具備所謂「轉化性之利用」，依我國著作權法第65條第2項主張屬合理使用。

黃帝穎強調，依據智慧財產局的實務見解，引用侯友宜廣告4秒進行評論或嘲諷，「詼諧嘲諷」符合著作權法第65條合理使用，侯友宜喊政黨輪替口號，但背後會是讓哪些「架空台灣的人」回歸，CF點出重點，侯是否才以濫訴遮醜！？

黃帝穎直言，侯友宜濫訴被法院裁判打臉殷鑑不遠，侯友宜競辦曾濫訴賴清德，法院裁定理由明確指出「被移送人賴清德亦無憑空捏造之散佈謠言行為，亦無影響公共安情事。據上，依本件移送意旨及卷證以觀，被移送人賴清德經核並無違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定情事，亦已可認定」，直接打臉侯，認證濫訴！

黃帝穎批評，侯友宜當時不論是為了卸責或轉移焦點，對關心幼兒者及監督市政者濫訴提告，毫無自省能力，早已被法院打臉，迄今猶以濫訴遮醜，排擠其他真正需要訴訟救濟的一般民眾訴訟資源，執迷不悟。

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