柯文哲稱「社宅大部分都我任內蓋的」事實查核中心打臉

台灣事實查核中心表示，經查內政部統計截至今年8月底全國社宅既有戶數為6253戶，新完工數為2萬1528戶，共達2萬7781戶，柯所指的2萬1528戶為新完工數，非社會住宅總量，調查結果發與所查資料不符。（圖擷自台灣事實查核中心官網）

2024/01/06 09:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統候選人柯文哲於第1場政見發表會提及「今年8月社會住宅總量為2萬1528戶，而且其中大部分都是我蓋的」，台灣事實查核中心表示，經查內政部統計截至今年8月底全國社宅既有戶數為6253戶，新完工數為2萬1528戶，共達2萬7781戶，柯所指的2萬1528戶為新完工數，非社會住宅總量，調查結果與所查資料不符。

據台灣事實查核中心報告提到，針對柯文哲於2023年12月20日的2024大選總統候選人首場電視政見發表會上表示「到今年8月，只租不售的社會住宅總量為21,528戶，大部分是我在當台北市長的時候蓋的」言論，查核中心前往內政部不動產資訊平台發現，截至2023年8月底，全國社會住宅既有戶數為6253戶，新完工數為2萬1528戶，共為2萬7781戶。因此柯文哲所指的2萬1528戶是新完工數，非社會住宅總量。

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柯文哲的台北市長任期為2014年至2022年，查核中心接續以備份工具檢視內政部的統計資訊，截至2022年底台北市由地方興辦的既有社宅為5611戶數，新完工5772數，共1萬1383戶，確實為六都之最。而內政部社宅專區所指的「既有」社宅，是指2016年蔡英文上任前既有的社宅。

為扣除柯文哲上任前（即2014年12月25日）就已存在、開工的社宅數量，查核記者進一步檢視台北市的社會住宅興辦執行情形，以開工日為基準，計算出柯文哲上任前就開工或完工的社宅戶數，共有6576戶，其中有1297戶是在前台北市長郝龍斌任內開工，其餘5279戶則是郝龍斌上任前就存在的社會住宅。

若將2022年底的1萬1383戶扣除柯文哲上任前就開工或完工的6576戶，可算得柯文哲市長任內開工並完工的社宅戶數共有4807戶。

查核中心指出，但再進一步加入「柯文哲任內動工、2023年8月前完工」的255戶，可知蔡英文任內完工的2萬1528戶社宅中，共有5062戶是在柯文哲任內規劃的社宅，僅佔23.51％，並非柯文哲所稱的「大部分是我在當台北市長的時候蓋的」，與所查資料不符。

台灣事實查核中心表示，柯文哲指稱2萬1528戶為新完工數，非社會住宅總量。（圖擷自台灣事實查核中心官網）

柯文哲市長任內開工並完工的社宅戶數共有4807戶。（圖擷自台灣事實查核中心官網）

查核中心指出，再進一步加入「柯文哲任內動工、2023年8月前完工」的255戶，可知蔡英文任內完工的2萬1528戶社宅中，共有5062戶是在柯文哲任內規劃的社宅，僅佔23.51％，並非柯文哲所稱的「大部分是我在當台北市長的時候蓋的」。（圖擷自台灣事實查核中心官網）

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