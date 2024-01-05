侯友宜三重陪蔡明堂車掃 批綠營抹紅製造仇恨

國民黨總統候選人侯友宜5日參加新北市三重區車隊掃街。（記者塗建榮攝）

2024/01/05 12:29

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今天上午在新北市三重區與黨籍立法委員候選人蔡明堂進行車隊掃街。對於民眾黨主席柯文哲對他打「抹紅牌」，侯友宜回應，不要說柯文哲，民進黨每天都在抹紅、空嘴薄舌愛台灣，反觀侯家兩代用生命護台，「你們真的完全沒有資格，不要意見不同就抹紅，製造對立、衝突與仇恨」，方法不好也對他沒用。

車掃之前，侯友宜在蔡明堂的競選總部接受聯訪，媒體針對賴清德支持廢死與否、高端封存、弱勢大學生免學費、軍公教福利等議題一一提問。

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侯友宜表示，新北割頸案的國中生家屬呼籲不要廢死、台北市議員王欣儀也透過自揭一生難以忘懷的苦痛，反對廢死。「對於被害者的公平正義，究竟是要保護加害者或是還給對方一個公道？」賴清德若要擔任國家領導人，就得拿出態度說清楚，不要以中國介選帶過，傷口灑鹽沒血沒淚，也別轉頭就走，忽視人民的聲音。

侯友宜指出，賴清德先前在辯論時，曾提及高端封存案要公開，但第7天了還是沒公開，要求快點解密，如果不講的話，換他當選查明。

關於弱勢大學生免學費，侯友宜提到，自己是鄉下小孩，帶著50元北上打拚，繳不起學費他感同身受，弱勢生要讀私立大學，打工也不一定念得起，強調不能讓貧窮世襲，希望能讓此一族群從大學就能全力以赴、站穩步伐，與其他人一起競爭。

此外，對於退休軍公教月退金有望調升，侯友宜說，軍公教這幾年被民進黨糟蹋，大家快要活不下去，要選舉了才給糖吃，更加侮辱人，當選會修改退撫法，讓這些人可以有尊嚴且安全地好好生活，他也是軍公教出身，一定會好好照顧兄弟姊妹。

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