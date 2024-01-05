表態票投賴清德！李敖兒喊「教中共學會要臉」 曝真實中國夢

已故作家李敖之子李戡態支持民進黨候選人賴清德。（資料照）

2024/01/05 00:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選即下週六（13日）就要投票，已故作家李敖之子李戡4日表態支持民進黨候選人賴清德，直言「我反對台獨，但我不僅支持賴清德，還要投票給他，因為只有賴清德當選，才能教中共學會要臉，兩岸關係才有改善的可能。」

李戡在臉書發文說，在中國國家主席習近平任內，現任總統蔡英文已經連贏下2次大選，這次選舉，賴清德無論如何都要勝選，讓習近平吞下史無前例的任內民進黨3連勝，「唯有這樣，習近平才能知道他對台灣的態度錯的有多離譜，兩岸才真正有機會展開友好交流。」

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李戡指出，「今天兩岸關係的惡化，八成原因出在中共對台工作的不要臉。共產黨對台灣，不講信義、不顧情誼、不重承諾，有些人以為是因為民進黨執政，所以多少能「體諒」共產黨的不講理，以為換國民黨上台，共產黨就會講理了、兩岸經貿就會再度繁榮，實在是大錯特錯！」

他接著說：「照目前共產黨的幹法，要趕盡殺絕、倒打一耙、翻臉不認人，只是時間早晚問題，誰都逃不過！例如真心支持統一、不靠這兩個字在對岸騙錢的李敖，共產黨照樣把他往死裡整。李敖的著作，在中國大陸遭到全面查禁；他的名譽，在官方默許下受到極為惡毒的詆毀，我好聲好氣和國台辦溝通，換來一再的無視、敷衍、威脅。共產黨說只要認同九二共識、自認中國人就歡迎溝通交流，我以自身經歷非常負責任的說，這全是胡扯！真心支持統一的人被中共視為糞土，朝秦暮楚、二三其德的假貨，卻被他們奉為上賓、大力洗白，這就是真實的中國夢。」

李戡話鋒一轉開始批國民黨與民眾黨的總統候選人，「侯友宜靠陳水扁起家，因為在三一九的角色，多年不受中共歡迎，即便當了新北副市長訪問南京，也不受待見。侯友宜口口聲聲保護中華民國，但他2017年訪問南京的時候，卻隻字不提九二共識，改學柯文哲講『兩岸一家親』，以免回台灣挨罵。九二共識是國民黨的核心政策，哪怕侯友宜在南京講出來回台灣被罵，國民黨都會挺他，但他就是不肯說。因為在侯友宜眼裡，個人政治前途最重要，國民黨的主張通通靠邊站！直到侯友宜被國民黨提名選總統了，才開始談九二共識！一個人算計至此，沒有擔當到這種程度，藍營支持者如果投得下去，無疑是狠狠賞了自己一個耳光！」

他繼續寫道：「至於柯文哲，和侯友宜一樣深綠出身，2014年親手毀了中共盼望連勝文當選的美夢。柯文哲當時被視為蔡英文盟友，中共官媒對他嚴厲批判，沒想到過了幾年，隨著柯文哲為了自身政治利益一變再變，對中國表現出好感後，共產黨居然原諒他了！侯友宜、柯文哲的政治投機，換來的是中共對他們既往不咎、從厭惡到力捧，但中共對藍營的支持者，卻始終踩在腳下踐踏！」

李戡直言：「藍營的支持者們，如果侯友宜當選，就是變相告訴共產黨，這種無底線巴結深綠變節政治人物的招數奏效，共產黨就會繼續把你們視為草芥。就是因為中共吃定你們這些人永遠只會含血、含淚、含恨投給國民黨，他們才能有恃無恐的去討好、去爭取其他『由綠轉藍』的投機份子。只有賴清德上台，共產黨才有可能痛定思痛，大幅調整對台工作，把經費用在有價值的用途上，也就是照顧你們的情緒！」

最後他表示，「有人問我『你反對台獨卻支持賴清德，這樣不矛盾嗎？』我要說，就像中共黨員信仰共產主義卻有私有財產，他們不矛盾，我就不矛盾。中共嘲笑賴清德過去自稱『務實的台獨工作者』，最近為了選舉不敢再提，我不知道共產黨哪來的資格嘲笑人家說一套做一套，真要問的話，共產黨難道不是『務實的共產主義背離者』？票投賴清德，是為了教中共學會要臉。2024總統票，我投賴清德一票。」

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