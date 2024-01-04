侯市府又違法惡搞礦工老家！黃帝穎：別讓公務員淪政治打手

黃帝穎痛批侯友宜（左）利用新北市府，拿賴清德的萬里老家大做文章。（資料照）

2024/01/04 23:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選進入倒數，各陣營「房事」攻防戰依舊激烈，針對民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議，新北市府緊咬不放，律師黃帝穎4日發文痛批「侯市府又違法惡搞礦工老家了」，並向侯喊話「公務員本應依法行政，侯友宜不要強壓新北市政府成為他的競選總部，甚至公然違反行政程序法，強迫公務員淪為政治打手」。

黃帝穎首先稱新北市府「違反《行政程序法》第71條」，解釋該條本文明文「行政程序之代理人受送達之權限未受限制者，送達應向該代理人為之」。

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黃帝穎指出，新北市府財政局今天宣稱，上週已就現勘賴清德萬里老家房屋內部，並發函通知當事人。賴清德競總則強調，萬里老家早已依法委任律師及地政士處理後續相關事宜。

黃帝穎痛批，新北市府在明知本案已有代理人，且過去新北市府都是與本案的委任律師聯繫等前提下，這次卻一改過往慣例，並未發函給代理人，反而突襲式將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，甚至謊稱賴家收到通知不配合，不禁直言「惡意操作昭然若揭」。

黃帝穎接續指控，「侯友宜家族凱旋苑賺暴利心虛、不敢公益信託」黃帝穎說，關於萬里老家，賴清德已宣示「公益信託」，後續依法全力配合辦理，且相關程序也早已委任律師及地政士等專業人士，代為處理後續相關事宜。

儘管如此，新北市府仍公然違法，黃帝穎指稱，「侯市府明知本案已有代理人，依據《行政程序法》第71條規定，通知應送達代理人」，且過去市府也與本案委任律師多次聯繫，但這次卻故意「違法突襲」將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，故意不與代理人聯繫，結果新北市府事後卻謊稱是賴家收到通知不配合，還透過媒體放話造謠，黃帝穎直言「侯市府違反行政程序法，違法濫權甚明」。

黃帝穎最後呼籲侯，「公務員本應依法行政，侯友宜不要強壓新北市政府成為他的競選總部，甚至公然違反行政程序法，強迫公務員淪為政治打手。」

貼文一出，粉絲們紛紛力挺，「小人手段！刻意的，想轉移新莊土地焦點」、「新北市政府拿全民納稅人的薪水，只服務侯友宜一人，變成侯友宜競辦」、「剝皮候不抹黑不會選，敗象已露」。

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