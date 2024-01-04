為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

侯市府又違法惡搞礦工老家！黃帝穎：別讓公務員淪政治打手

黃帝穎痛批侯友宜（左）利用新北市府，拿賴清德的萬里老家大做文章。（資料照）

黃帝穎痛批侯友宜（左）利用新北市府，拿賴清德的萬里老家大做文章。（資料照）

2024/01/04 23:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選進入倒數，各陣營「房事」攻防戰依舊激烈，針對民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議，新北市府緊咬不放，律師黃帝穎4日發文痛批「侯市府又違法惡搞礦工老家了」，並向侯喊話「公務員本應依法行政，侯友宜不要強壓新北市政府成為他的競選總部，甚至公然違反行政程序法，強迫公務員淪為政治打手」。

黃帝穎首先稱新北市府「違反《行政程序法》第71條」，解釋該條本文明文「行政程序之代理人受送達之權限未受限制者，送達應向該代理人為之」。

黃帝穎指出，新北市府財政局今天宣稱，上週已就現勘賴清德萬里老家房屋內部，並發函通知當事人。賴清德競總則強調，萬里老家早已依法委任律師及地政士處理後續相關事宜。

黃帝穎痛批，新北市府在明知本案已有代理人，且過去新北市府都是與本案的委任律師聯繫等前提下，這次卻一改過往慣例，並未發函給代理人，反而突襲式將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，甚至謊稱賴家收到通知不配合，不禁直言「惡意操作昭然若揭」。

黃帝穎接續指控，「侯友宜家族凱旋苑賺暴利心虛、不敢公益信託」黃帝穎說，關於萬里老家，賴清德已宣示「公益信託」，後續依法全力配合辦理，且相關程序也早已委任律師及地政士等專業人士，代為處理後續相關事宜。

儘管如此，新北市府仍公然違法，黃帝穎指稱，「侯市府明知本案已有代理人，依據《行政程序法》第71條規定，通知應送達代理人」，且過去市府也與本案委任律師多次聯繫，但這次卻故意「違法突襲」將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，故意不與代理人聯繫，結果新北市府事後卻謊稱是賴家收到通知不配合，還透過媒體放話造謠，黃帝穎直言「侯市府違反行政程序法，違法濫權甚明」。

黃帝穎最後呼籲侯，「公務員本應依法行政，侯友宜不要強壓新北市政府成為他的競選總部，甚至公然違反行政程序法，強迫公務員淪為政治打手。」

貼文一出，粉絲們紛紛力挺，「小人手段！刻意的，想轉移新莊土地焦點」、「新北市政府拿全民納稅人的薪水，只服務侯友宜一人，變成侯友宜競辦」、「剝皮候不抹黑不會選，敗象已露」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
丈量萬里老家》反擊賴辦「突襲說」 新北市府 ：一週前雙掛號寄出
2024/01/04 23:11

丈量萬里老家》反擊賴辦「突襲說」 新北市府 ：一週前雙掛號寄出
賴清德老家須追繳5年房屋稅 新北市府今現場會勘
2024/01/04 16:48

賴清德老家須追繳5年房屋稅 新北市府今現場會勘

日月光銀髮同樂會 用愛打造樂齡人生
測量賴清德萬里老家吃閉門羹 新北市府：只量測建物外觀後離去
2024/01/04 14:22

測量賴清德萬里老家吃閉門羹 新北市府：只量測建物外觀後離去
新北秀舊航照圖稱賴宅新建 科技專家：系統不同恐誤差數十公尺
2024/01/04 14:17

新北秀舊航照圖稱賴宅新建 科技專家：系統不同恐誤差數十公尺

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播