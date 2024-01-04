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賴清德老家須追繳5年房屋稅 新北市府今現場會勘

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家須追繳房屋稅，市府今天前往會勘，圖為會勘通知。（圖由新北市政府提供）

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家須追繳房屋稅，市府今天前往會勘，圖為會勘通知。（圖由新北市政府提供）

2024/01/04 16:48

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〔記者賴筱桐、陳政宇／合報導〕民進黨總統候選人賴清德的萬里老家須追繳5年房屋稅，新北市政府表示，今天至現場丈量，但當事人未出席、也未通知市府改期，因此僅能就房屋外觀、構造及面積等進行初步勘查。

關於新北市財政局宣稱「丈量賴清德萬里老家撲空」一事，賴清德競總發言人郭雅慧回應指出，新北市於去年12月來函通知重新申請房屋稅籍，當事人已經委請專業人士於期限內完成送件申辦。新北市財政局明知道本案已經有代理人協助處理的情況下，卻不依法通知，而是藉突襲方式對媒體放話，謊稱賴家收到通知不配合，此惡意操作以誤導社會令人不恥。呼籲身為新北市長的國民黨總統候選人侯友宜，別為了救選情而泯滅人性。

新北市政府表示，該建物經市府財政局稅捐稽徵處查無房屋稅籍及無繳稅資料，且已2次發文輔導當事人依房屋稅條例第7條規定，主動向淡水分處申報房屋稅籍及使用情形，善盡國民納稅義務，當事人已於去年12月間進行申報。

市府指出，房屋稅乃是依據室內實際使用面積課徵，新北市政府地政局、工務局及稅捐處等單位，今日會同至賴清德萬里老家進行會勘，會勘通知已於1週前函請當事人配合辦理，但是當事人今日未出席、也未通知市府改期，人員僅能就房屋外觀、構造及面積等進行初步勘查，後續將再與當事人聯絡，請其依規定配合房屋稅籍設立事宜。

有關結構部分，按照工務局初步判斷，與老屋結構不同，非屬民進黨總統候選人賴清德競選辦公室所述的礦區工寮修繕，應為「新建」。

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