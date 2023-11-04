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柯文哲：藍白合2模式都是我輸 你當恁爸痟仔？

民眾黨總統參選人柯文哲（左）到屏東市慈鳳宮舉辦廟口開講說，國民黨主席朱立倫提出藍白合兩個模式，一個日本、一個德國模式，「結果都是我輸」，為何不用台灣模式？（記者葉永騫攝）

民眾黨總統參選人柯文哲（左）到屏東市慈鳳宮舉辦廟口開講說，國民黨主席朱立倫提出藍白合兩個模式，一個日本、一個德國模式，「結果都是我輸」，為何不用台灣模式？（記者葉永騫攝）

2023/11/04 22:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今晚（4日）到屏東市慈鳳宮舉辦廟口開講，談到藍白合，他說，國民黨提供的兩個模式都是他輸，「我沒那麼笨」，為何不用台灣模式？主張用全民調。

柯文哲說，政黨輪替理論上是要把民進黨換下來，但是兩黨如同「猴子理論」，換一隻下來，一樣是屁股紅的，台灣需要新的政治文化。而國民黨就是宮廷政治，國民黨主席朱立倫提出藍白合兩個模式，一個日本、一個德國模式，結果都是他輸，為何不用台灣模式？以往各項選舉都是比民調，現在又說民調不準，但是國民黨不是用民調幹掉鴻海創辦人郭台銘嗎？現在卻說不準，這是國民黨問題，接著又說用立委一起投票，他雖然是老實，但沒有那麼笨，國民黨有69人，民眾黨只有11人，一起投票，結果當然我輸，「我人老實，但沒有那麼笨。」柯文哲說，聽到朱立倫的新方案，雖然嘴巴上說「我知道，我知道，但其實心裡OOXX，你當恁爸痟仔？」

柯文哲強調，台灣是移民社會，只要住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，就是台灣人。至於台灣會不會戰爭，理論上不會，但是台灣要想辦法降低風險，對中國該準備的還是要準備，國防的武器該買地要買，軍隊要訓練就要訓練，在有國防自保的情形下，他也願意與中國交流。

民眾問到重機上國道，柯文哲認為，政府要守法，如果法律無法執行就要改，現在法令同意，因此，他同意重機上國道。

民眾黨總統參選人柯文哲到屏東市慈鳳宮廟口開講，上千人到場。（記者葉永騫攝）

民眾黨總統參選人柯文哲到屏東市慈鳳宮廟口開講，上千人到場。（記者葉永騫攝）

民眾黨總統參選人柯文哲到屏東市慈鳳宮廟口開講。（記者葉永騫攝）

民眾黨總統參選人柯文哲到屏東市慈鳳宮廟口開講。（記者葉永騫攝）

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