台南競總成立 賴清德提6大承諾：和平處理兩岸關係

賴清德台南競選總部成立，他強調會秉持和平的理念處理兩岸關係。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/04 13:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨總統參選人賴清德今天在台南成立全國第一個縣市競選總部，面對逾2萬名支持者的熱情，提出了6大承諾，當選後將用人唯才、團結朝野、打造健康台灣、創建清廉政府，以及掃除黑金、槍毒與詐騙，還有落實愛、和平、非暴力的核心價值等，籲請鄉親與他攜手勇往直前；賴清德並強調，會秉持和平理念來處理兩岸關係，這也是他的使命。

賴清德提到，將藉由國家認同來團結大家，打造創新繁榮與公義永續的台灣；他感謝鄉親一路栽培，絕對不辜負眾人的期待與託付。

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賴清德進場時，民眾簇擁歡迎，對於鄉親的愛戴，相當感動，直說大家都是歷史的見證者，他也提及自己醫師高考及格，以及有內科專科執照與腎臟科專科執照，且美國醫師檢定合格，並提到後來如何棄醫從政，為台灣打拚的歷程。

賴清德承諾當選總統後將用人唯才，如同民進黨提名區域立委與不分區立委，秉持民主大聯盟精神，採跨黨派、跨世代、跨領域的原則；也會發揮民進黨清廉勤政的創黨精神，組織公開透明的清廉政府，讓人民也能監督、參與，讓政府重新得到人民的信任。

賴清德也將落實愛、和平、非暴力的民進黨核心價值，照顧基層，擴大投資社會福利，且秉持和平理念處理兩岸關係，總統蔡英文說和平是唯一的選擇，和平也是他未來的使命」，用和平當燈塔，民主做指南針，帶領人民勇敢向前邁進。

賴清德說，朝野雖屬不同政黨，只不過是競爭對手，面對中國威脅與國際挑戰，他會以民主力量、國家認同，來團結台灣社會以及朝野政黨；也將發揮醫療專才，打造健康台灣，並堅定打擊黑金、槍毒、詐騙，建立良好治安環境。

賴清德細數台南市長任內的政績，包含淹水大幅改善、台積電擴建、沙崙智慧綠能科學城發展、交通建設提升等，但也遭遇台南50年來最大地震，化悲傷為力量，儘速完成搶救與重建。

賴清德指出，他勇敢面對黑金復辟，讓陽光照進議會，推動地方政治改革，加上重大建設陸續完工，台南不只是台灣的台南，而是世界的台南。

賴清德台南競選總部成立，受到支持者歡迎。（記者吳俊鋒攝）

賴清德台南競選總部成立，籲請鄉親與他攜手勇往直前。（記者吳俊鋒攝）

賴清德台南競選總部成立，支持者展現熱情。（記者吳俊鋒攝）

賴清德台南競選總部成立，他強調會秉持和平的理念處理兩岸關係。（記者吳俊鋒攝）

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