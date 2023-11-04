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週末賴柯侯拚選舉場......郭台銘僅臉書發文 自稱高年級實習生

郭台銘今天在臉書發文，稱自己在政治上是「高年級實習生」。（取自郭台銘臉書）

郭台銘今天在臉書發文，稱自己在政治上是「高年級實習生」。（取自郭台銘臉書）

2023/11/04 12:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕總統擬參選人郭台銘日前宣布取得103萬多件連署書，並送交各縣市選委會。郭台銘今天仍舊沒有公開行程，僅在臉書發文，也自稱「關於政治，我可能是位『高年級實習生』」。

各總統參選人包括民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲在今天（4日）行程滿檔，全台各地參加各立委參選人的活動，唯獨郭台銘持續神隱、沒有公開行程。

郭台銘今天在臉書上發文，表示在一個多月的連署時間內有感受到巨大的民意，「那些民意，並非抽象或朦朧的概念，而是透過一封信件、一幅圖畫，或是每次珍重握手後的一句『加油』，屢屢向我傳遞而來」。

郭台銘說，好多位年輕人跑來連署站詢問是否缺志工，他們告訴工作同仁說，如果他們這一代持續放縱執政黨，那將會為台灣帶來更大的災難，他們所渴望的公平正義也將不會實現，很多連署站設有留言板，支持者連署之後紛紛在牆上留下心底話、或是留下一封信，慎重地交代一定要轉交給我。

郭台銘說，有位支持者花了兩週為他畫了張素描送到連署站，對方說年輕時的郭董很霸氣，但現在的內心是柔軟的，給她很溫暖的感覺；還有的連署書上，連署人用鉛筆寫了斗大的幾個字「您一定要贏」，那字跡鏗鏘有力，他看到時內心也不禁為之震動。

郭台銘說，民眾採取的這些行動並不是理所當然的，這些人、這些事、這些文字，象徵著的不僅僅是「民心求變」，更是彰顯出更高層次的理想與價值「和平、繁榮、清廉、創新」，至少有上百萬位的民眾，有感於自己國家面臨的危機，渴望打造一個更具願景的世界。

郭台銘說，關於政治「我可能是位『高年級實習生』」，但看看檯面上那些一再提出相同論述、一再告訴人民國家應該是怎樣的政治熟面孔吧，與他們相比，他十分清楚政治就是「服務眾人之事」，政治人物應當為人民做事，而不是為了黨意或是一己之私。

郭台銘今天在臉書發文，稱自己在政治上是「高年級實習生」。（取自郭台銘臉書）

郭台銘今天在臉書發文，稱自己在政治上是「高年級實習生」。（取自郭台銘臉書）

郭台銘今天在臉書發文，稱自己在政治上是「高年級實習生」。（取自郭台銘臉書）

郭台銘今天在臉書發文，稱自己在政治上是「高年級實習生」。（取自郭台銘臉書）

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