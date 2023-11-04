「不管藍白合不合」 賴清德：我都是最好的選擇

民進黨總統參選人賴清德昨表示，不管藍白合不合，賴清德都是最好的選擇。（記者陳冠備攝）

2023/11/04 05:30

自信「民調會高於45% 不會有棄保現象」

〔記者陳冠備、劉濱銓、佟振國、陳昀／綜合報導〕針對「藍白合」紛擾，民進黨總統參選人賴清德昨天表示，「不管藍白合不合，賴清德都是最好的選擇」，而且在未來，他的民調會高於四十五％以上！

請繼續往下閱讀...

彰投造勢 拉抬同黨立委參選人

賴清德昨到彰化縣員林市鎮興廟參拜，媒體詢問他，若是總統大選三強鼎立，民調低於卅五％是否會有棄保效應？賴清德表示，未來他的民調會高於四十五％，不會有棄保的現象發生，不管藍白合不合，賴清德都是最好的選擇。

賴清德昨天也前往南投，先後與民進黨南投縣立委參選人蔡銘軒、蔡培慧成立聯合競總與後援會。賴清德強調，民進黨過去為民主打拚，未來則要為和平奮鬥，但方式絕不是委屈求全，也不是妥協，更不是投降，若擔任總統，絕對守護台灣主權與安全，且與民主陣營站在一起，避免戰爭發生，維持台海穩定與印太和平。

賴清德也強調要持續發展經濟產業，照顧中小企業與各縣市產業，積極推動地方創生計畫，讓年輕人回到故鄉創業發展，就近照顧家中長輩，未來也要推動長照三．○照顧長輩，明年起高中職全面免學費，政府也會補助弱勢家庭子女就讀大學學費。

賴清德也批評蔡銘軒的對手國民黨馬文君，擔任立委為何不去財政、經濟、內政、衛環等對南投偏鄉有幫助的委員會，反去與自己專業無關的外交國防，卻一再阻擋潛艦國造，甚至將國防機密洩漏給第三國，反對國防自主實在不應該，這次應讓蔡銘軒來當立委，共同守護台灣。

賴清德隨後到南投市與蔡培慧一同造勢，他說，蔡培慧在立委補選勝出後，跑遍選區解決農民灌溉與自來水供應，爭取到南投垃圾五萬噸外運量、六千萬元的清運處理費，希望鄉親讓蔡連任為南投服務，尤其大選是「決戰中台灣」，南投更是一大關鍵，若在南投的總統得票能勝出，民進黨就一定能執政，若立委「雙蔡」當選，國會就能過半，台灣就一定能安全。

今陸戰起跑 蔡與黨內大咖站台

賴清德各縣市的競選總部將陸續啟動成立，今天先從本命區台南及出生地新北登場，台南上午打頭陣，下午則在新北，並與蔡英文總統首度同台造勢，同時邀集前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等黨內天王，展現全黨一致團結氣勢。

民進黨總統參選人賴清德昨與立委參選人蔡培慧（中）合體，成立南投競選後援會。（記者劉濱銓攝）

民進黨總統參選人賴清德昨到彰化縣員林市鎮興廟參香祈福，賴表示，不管藍白合不合，他都是最好的選擇，也自信說，未來他的民調會高於45%以上。（記者陳冠備攝）

埔里鎮一○二歲人瑞黃舜姿阿嬤昨致贈「好彩頭」，祝福賴清德、蔡銘軒高票當選總統與立委。（記者佟振國攝）

民進黨總統參選人賴清德昨到彰化縣員林市鎮興廟參拜，並代表蔡英文總統贈匾「宣德翼善」。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法