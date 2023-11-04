柯文哲變來變去 侯友宜：不要再回到原點

國民黨總統參選人侯友宜談國民黨主席朱立倫拋出「藍白合」的兩種整合方案，稱民眾黨主席柯文哲起初答應又反悔。（記者許倬勛攝）

2023/11/04 12:42

〔記者許倬勛／新北報導〕「藍白合」再度回到原點，國民黨拋出遵循日、德兩種整合方案，但民眾黨主席柯文哲仍堅持全民調，雙方僵持不下。國民黨總統參選人侯友宜說，柯文哲起初答應後來又反悔，先前與朱柯三人有共識，希望不要再回到原點。

柯文哲稱全民調在誤差範圍內願禮讓當副手，侯友宜對此表示，上次與朱、柯三人見面時就談到有共識、不要回到原點，用新的方式面對這個問題，不需要回到原點。

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有關國民黨主席朱立倫提出日德兩種整合方式，外界好奇侯友宜是否知情？侯表示事前已知情，也經過競選辦公室同意和充分討論，他非常尊重朱立倫的提案，也完全支持。

侯友宜說，朱立倫提出兩種方案後，表示要把這些方案跟柯文哲討論，他記得朱在週四（2日）中午來電，稱已與柯文哲通話，柯認為第一個方案可以接受，第二個（德國）方案不好，然後柯又說希望朱能說服他（指侯），擔心他會不同意。

侯友宜說，朱也告訴他，希望柯文哲同意其中一種方案後，他也能點頭，三人可以達成協議，他完全尊重黨中央的決定。

另外，柯文哲認為國民黨提出的方案要讓立委候選人也參與投票，兩黨差距太懸殊也太奇怪，侯友宜則質疑：「那為何他（柯）跟朱立倫討論時，說出原則上同意這個方案（日本方案）呢？」

至於柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊昨晚表示柯文哲已有備案，下週準備與副手合照，外界好奇前高雄市長韓國瑜是否為副手人選？侯僅說，目前僅考慮政黨協商中朱立倫所提出的兩種方案。

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