歐洲設處有望多一國！ 愛沙尼亞開綠燈 吳釗燮下週訪問

愛沙尼亞外交部長查赫克納（Margus Tsahkna）。（取自查赫克納X社群平台）

2023/11/04 06:29

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國在歐洲有望再下一「國」！繼2021年11月18日於立陶宛新設代表處後，愛沙尼亞政府近日同意我國設立以台北為名的經濟或文化代表處。而外交部長吳釗燮下週將訪問愛沙尼亞首都塔林，應邀在國際防衛與安全中心（ICDS）8日晚間舉辦的「台灣外交政策」研討會上發表主題演說，將與愛沙尼亞前外交部長與前國防部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）、今年8月曾訪台的愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）同場交流。

我國目前在歐洲共設有駐教廷大使館，以及在奧地利、歐盟兼比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國巴黎、法國普羅旺斯、德國柏林、德國慕尼黑、德國漢堡、德國法蘭克福、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利羅馬、義大利米蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、斯洛伐克、西班牙、瑞點、瑞士伯恩、瑞士日內瓦、英國倫敦、英國愛丁堡等代表處或辦事處等，以及常駐世界貿易組織（WHO）代表團。

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愛沙尼亞國會友台小組時任主席楊森（Jüri Jaanson）2021年11月底至12月初訪問台灣時，就有提及設處議題；回國之後，他也在愛沙尼亞媒體撰文，呼籲政府應與台灣洽談設處之可能性，別再「拐彎抹角」；立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉也投稿本報回應楊森，直言我國外交部「不能再等」。

愛沙尼亞外交部長查赫克納（Margus Tsahkna）本月2日在定期檢討對中政策後表示，如同許多其他歐盟國家一樣，愛沙尼亞準備接受台北開設非外交之經濟或文化代表機構，以促進是類關係。愛沙尼亞國家廣播電視台（ERR）當地時間3日也以「愛沙尼亞允許台灣在塔林開設代表處」為題報導。

查赫克納說，愛沙尼亞不承認台灣是個國家，將不會在「一中政策」框架內與台灣發展政治關係。同時，現階段恢復並強化與台灣在經濟、教育、文化與公民社會等領域的關係，也相當重要。此外，愛沙尼亞也支持台灣參與攸關全球共同利益的國際事務，例如對抗疫情以及參與世界衛生組織（WHO）。重振與台灣之關係與「一中政策」並不相悖。

查赫克納也強調，當歐盟對中國越團結，將更有利於所有民主國家。愛沙尼亞政府希望「一中政策」與歐盟對齊，同時攜手志同道合的夥伴們展開合作。正如歐盟所言，中國同時是夥伴、競爭者與對手（rival），上述面向都應納入對中政策做考量。

查赫克納說，愛沙尼亞重視與中國的建設性關係，然而也不斷重申，中國不要支持俄羅斯的侵略行動，並強調以規則為基礎的國際秩序為原則，更是重中之重。愛沙尼亞會捍衛自己的基本價值觀，包括民主與人權。他也證實，每次在與中國代表會面時，愛方也會不斷強調這些價值。

對於吳釗燮下週將訪問，查赫克納強調，吳釗燮訪問愛沙尼亞沒什麼問題，在一個民主國家，愛沙尼亞公民有權自由地與任何人會面。而吳釗燮非應政府或官員之邀，且台愛之間無政治關係，此行不會與官員會面。他也重申，維持台灣海峽和平對於國際安全及穩定至關重要，愛沙尼亞對此也不斷地重申。

我國在波海三國中，於拉脫維亞設有「駐拉脫維亞台北代表團」。1992年1月29日，我國與拉脫維亞建立官方的總領事關係，但並未建交，於首都里加設立「中華民國駐里加總領事館」。1994年7月，拉脫維亞與中國簽署「關係正常化聯合公報」。同月28日，拉國停止對我國的官方承認，結束總領事關係。1995年11月，我國總領事館改名為「駐拉脫維亞台北代表團」。2021年11月18日，我國在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」，為歐洲第一個以台灣為名的駐處。

愛沙尼亞外交部長查赫克納（Margus Tsahkna）。（取自查赫克納X社群平台）

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