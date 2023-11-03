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桃園亞矽創喊停 彭俊豪質疑促參案將遙遙無期

亞洲矽谷創新研發中心喊停，桃園市議員彭俊豪質疑促參案舊戲重演，全案將遙遙無期。（市府提供）

亞洲矽谷創新研發中心喊停，桃園市議員彭俊豪質疑促參案舊戲重演，全案將遙遙無期。（市府提供）

2023/11/03 20:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府以錢坑為由，將亞洲矽谷創新研發中心（亞矽創）喊停，他還說這是終止錢坑，未來會以促參案方式委外經營；市議員彭俊豪今質詢時就提到，原本前朝就規劃中華電信促參案，最後是因為藍營議員堅持51％股權，才讓全案胎死腹中，未來促參案是否會舊戲重演，讓亞矽創一拖再拖、遙遙無期。

市長張善政表示，亞矽創喊停，主要是根據桃園航空城公司提報財務及設計，市府基於工程專業決議喊停，並無任何政治考量，而考量亞矽創新開發所需經費超出桃園航空城公司所能負擔，因此改以促參方式引進民間資金。

張善政說，市府規劃以公開招標方式，廣納促參對象，民間資金充裕的企業均可投入，也歡迎中華電信參與，由於未來開發成本、收益達百億規模，因此目前委外針對亞矽創附近區域，進行完善的招標規劃，並視顧問公司規劃及客觀財務計算，而定調股權分配，後續顧問公司規劃結果將受公評，並供議員檢視。

彭俊豪質疑，亞矽創引進民間投資之後市府未來會如何安排股權，是否又要堅持主導地位，然後國民黨籍議員再用同樣的方法杯葛議案，讓亞矽創一拖再拖，遙遙無期嗎。

彭俊好也關心亞矽創本來有15％公益空間使用，未來契約是否還有公益空間；副市長王明鉅則強調，15％公益空間不會減少。

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