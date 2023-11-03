主張國民黨接受全民調 趙少康：但柯贏侯5％以內就不算

趙少康強調，既然柯文哲要求全民調決定，國民黨同意用民調來決定，但無論誰正誰副，組閣權都要交給侯友宜。（記者林哲遠攝）

2023/11/03 11:49

〔記者施曉光／台北報導〕「藍白合」談判觸礁，迄今未脫僵局泥淖，「戰鬥藍」召集人、中廣董事長趙少康今天再度跳出來提所謂「解方」，他主張，國民黨就接受全民調方式，但無論國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲誰正誰副，組閣權都在侯友宜手上，但比民調的方式不是以5家民調的平均值來計算，而是單一民調公司結果誰贏就獲得1票，而且雙方支持度差距若在3%誤差值範圍，侯、柯都要各計1票，同時柯的民調應該讓侯5%，如果只贏侯5%以內，柯就不能算贏。

趙少康強調，既然柯文哲要求全民調決定，國民黨同意用民調來決定，但無論誰正誰副，組閣權都要交給侯友宜，他強調，如果當選總統，有6000個職位可以分配，即便只有600個，他相信柯文哲都湊不足人數。

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趙還說，現在時間已經所剩不多，來不及採用國民黨主張的開放式初選方式，他希望國民黨能同意用全民調決定誰正誰副，並在執行民調前，先舉辦3場辯論，如果雙方還是無法達成共識，就只能以抽籤或擲筊來決定。

趙少康進一步指出，藍、白可以共同挑選5家民調公司，為了防止作弊可能，各家調查公司抽樣1068份樣本，侯、柯支持度差距只要在3%的誤差範圍，兩個人都要各計1票，不能用5家民調公司結果的平均值來決定誰勝誰負，如果還是無法分出勝負，民調可以加大樣本數，這才是符合科學。

趙並認為，由於國民黨主張縣市長、立委、議員席次實力，也應該列入勝負評估的依據，他主張柯文哲的支持度應該讓侯友宜5%，如果只贏侯5%以內，柯就不能算贏。

對於有人認為藍、白如果不合，未來投票時可以棄保處理，趙少康表示，2000年總統大選在宋楚瑜聲勢很高的情況下，國民黨總統候選人連戰還拿23%選票，這次大選侯、柯支持度都不低於20%，要如何棄保？而且國民黨也不可能棄侯，他認為，國家大事如果用棄保來賭注，是不負責任的想法。

他強調，藍、白只要不合作，這次大選就必輸，並透露自己聽到親民進黨的人士說，民進黨總統參選人賴清德心裡很憂慮，認為藍、白一定會合，沒有不合的道理，因此，他希望如果雙方還是沒有共識，乾脆用抽籤或擲筊決定。

趙少康說，他的想法沒有與任何人商量過，完全不代表國民黨，也未曾與柯文哲商量，只是拋出想法接受公評。

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