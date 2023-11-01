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彰化縣明年度總預算史上新高 歲出大增55億元原因曝

彰化縣議會目前開定期會，今進行明年度（113）總預算案編製情形報告，明年歲出預算644億多元，創新高。（記者張聰秋攝）

彰化縣議會目前開定期會，今進行明年度（113）總預算案編製情形報告，明年歲出預算644億多元，創新高。（記者張聰秋攝）

2023/11/01 18:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府主計處長蕭秀瑛今在議會進行明年度（113）總預算案報告，歲入編列616億多元、歲出644億元，歲入歲出差短連同償還債務，尚缺129億多元，全數舉債彌平。明年歲出比今年大增55億多元，增幅9.43%，主要與中央「給得多」有關。

財政預算編列，歲入和歲出須平衡；收入多，能花得錢就多。明年歲入預算616億元，其中，6成都來自中央對彰化縣一般性及計畫型補助收入，3成5來自稅課收入。蕭秀瑛說，明年中央給彰化的統籌分配稅增加16億多元，還有中央補助收入增加32億元，部分項目金額減少，各項增減後明年歲入增列46億多元。

財政處長劉坤松說，明年彰化獲得中央給的統籌分配稅 額度是六都之外全國最高，總額度共126.63億元。

明年歲入增加了，歲出也跟著提高；蕭莠瑛指出，明年歲出額度增加，跟工務處執行中央補助辦理前瞻基礎建設有關，以及衛生局蓋長照衛福大樓、推動長照2.0計畫，這兩單位就增加49億多元，還有因應明年度公教人員調薪4%，人事成本增加約8億元，各項目增減後，明年歲出因此增加。

對於總預算墊高又破紀錄，縣議員楊子賢指出，中央政府預算提升，也帶動地方發展，如果沒有中央的各項經費補助，挹注一些地方上長年遲遲沒有推動的基礎建設，讓縣府在整體編列預算時更有餘裕，尤其是新成立的交通處就增加了2.1億元、青年發展處更是增加了4.3億元，這些王惠美縣長組織改造的新單位，根本沒有增加預算的空間，統籌分配款公式需要修法共識，請別再說中央對彰化有不公平的待遇。

彰化縣完成明年總預算編列，歲入616億多元、歲出644億元，歲入歲出差短連同償還債務，尚缺129億多元，全數舉債彌平，而歲出比今年增加55億多元，增幅9.43%，花很大。（議會提供）

彰化縣完成明年總預算編列，歲入616億多元、歲出644億元，歲入歲出差短連同償還債務，尚缺129億多元，全數舉債彌平，而歲出比今年增加55億多元，增幅9.43%，花很大。（議會提供）

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