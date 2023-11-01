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核一室內乾貯最快2028年完工 核安會：若新北核准室外乾貯 2、3年可啟用

立法院教育及文化委員會，邀請核能安全委員會主任委員陳東陽，列席報告業務概況並備質詢．（記者田裕華攝）

立法院教育及文化委員會，邀請核能安全委員會主任委員陳東陽，列席報告業務概況並備質詢．（記者田裕華攝）

2023/11/01 15:23

〔記者陳嘉怡／台北報導〕多位總統參選人都曾拋出核電重啟議題，然而核一、核二仍有大量用過燃料棒卡在爐心無法退出。立委張廖萬堅指出，核一室內乾貯最快預計2028年才能完工、核二則最快要等到2029年，難在下任總統任期內完成重啟。至於室外乾貯設施，核安會主委陳東陽表示，若新北核准通過，約2、3年內就能啟用，不用等到2028年，但目前室內乾貯較具社會共識。

核安會主委陳東陽今（1）日赴立法院業務報告並備質詢，立委鄭正鈴、鄭麗文等多名立委皆提到核電重啟議題。陳東陽強調，核電是否重啟必須看國家能源整體政策，且除了修法外，核一、核二還須解決用過燃料棒卡在爐心，但乾貯還沒辦法啟用問題。

立委張廖萬堅表示，總統參選人侯友宜、柯文哲、郭台銘都提過核電重啟或延役，但目前燃料池已滿，核一室內乾貯最快預計2028年才能完工、核二則最快要等到2029年，下一任的總統任期只到2028年，不可能在任期內完成重啟。

張廖萬堅也指出，核一和核二的室外乾貯則遭新北市府卡關多年，假設現在新北市長侯友宜為配合自己的能源政見，同意室外乾貯，核電就可能重啟嗎？

陳東陽說明，目前核一室外乾貯場卡在第二次的水保計畫變更案，新北市還沒有核發水土保持完工證明；核二室外乾貯的展延計畫，新北市也未核准。如果新北核准通過，下一步就是要做熱測試，時間大概18個月；熱測試通過後，需交給核安會進行安全審查，加上行政程序，大概2、3年就能啟用，不用等到2028年。

陳東陽並補充，目前室內乾貯較具社會共識，室外或室內乾貯都須進行熱測試、送交核安會進行安全審查。核安會也強調，無論是否重啟，都需盡快解決核一和核二的用過燃料棒問題。

立委張廖萬堅指出，核一室內乾貯最快預計2028年才能完工、核二則最快要等到2029年，難在下任總統任期內完成重啟。（記者陳嘉怡攝）

立委張廖萬堅指出，核一室內乾貯最快預計2028年才能完工、核二則最快要等到2029年，難在下任總統任期內完成重啟。（記者陳嘉怡攝）

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