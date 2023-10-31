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看板被帶進母校雄女遭質疑 黃捷：行程在得知參選立委前

黃捷看板被帶進母校雄女遭質疑，黃捷強調平日關心學妹、棒球發展，況且雄女行程是在得知參選立委前。（記者李惠洲攝）

黃捷看板被帶進母校雄女遭質疑，黃捷強調平日關心學妹、棒球發展，況且雄女行程是在得知參選立委前。（記者李惠洲攝）

2023/10/31 14:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市議長康裕成昨至高雄女中慰勞棒球隊，頒發5萬元獎勵金，合照時出現校友，也是將接替趙天麟參選立委的黃捷看板，被藍營質疑政治黑手伸入校園，黃捷今受訪表示平時關心棒球發展，更被初登板踏上紅土的雄女學妹感動，原本要和議長回母校慰勞雄女棒球隊，是在被告知要參選立委之前，可惜與其他行程撞期無法出席。

議長康裕成和議員湯詠瑜昨慰勞高雄女中棒球隊，因校友議員黃捷因故無法到場，便帶著黃捷的看板代表本人向學妹們致意，反遭藍營質疑政治黑手伸進校園，質疑全高雄只有黃捷一個雄女校友嗎？明顯在選舉期間，用盡辦法協助黃捷曝光，消費用汗水付出努力的學生，康裕成感慨政治操作、想太多了，若真是黑手，本人去就好了。

本尊黃捷今天也回應，表示自己是雄女畢業的校友，昨天議會慰勞雄女棒球隊行程很早就已經規畫，當時她還未被告知參選參選第6選區立委。

黃捷表示，昨天因沒有辦法回到母校雄女慰勞學妹，議長康裕成覺得學姊對學妹的關心不能缺席，才帶著她的看板到現場，讓學妹知道學姐非常關心她們，而她一直都很關心棒球的發展，以及支持學妹組成棒球隊，更被她們初登板，勇敢踏上紅土參加黑豹旗很感動，「很可惜我沒辦法參與，但我的心意一定要讓學妹知道」。

議長也認為學姊對學妹的支持，不能就這樣缺席，幫忙帶著她的看板，讓棒球隊的學妹們知道有個學姊非常關心，也以學妹們為榮，慰勞母校行程的安排，是在被告知參選第6選區（前金、新興、鼓鹽、苓雅）立委之前。

黃捷看板被帶進母校雄女遭質疑，黃捷強調平日關心學妹、棒球發展，況且雄女行程是在得知參選立委前。（市議會提供）

黃捷看板被帶進母校雄女遭質疑，黃捷強調平日關心學妹、棒球發展，況且雄女行程是在得知參選立委前。（市議會提供）

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