國民黨台中市黨部收歸市有！黨產會：8/30產權登記已完成

黨產會認定，中國國民黨「台中市黨部」座落的土地及建物，為政黨不當取得財產，應收歸市有。（資料照）

2023/08/31 08:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年6月認定，中國國民黨「台中市黨部」座落的土地及建物為「政黨不當取得財產」，應收歸市有。本報29日揭露，該筆不當黨產仍登記在國民黨名下，台中市政府逾2個多月遲未辦理移轉後，經黨產會查詢，台中市府30日已依不當黨產處理條例規定辦理登記，將產權登記為市府所有。

黨產會認定系爭土地、建物，當年是拿台中市政府3500萬元公帑購入及興建，長年登記於國民黨名下，為政黨以悖於民主、法治方式不當取得的財產，應移轉台中市政府所有；據估算，位於台中市西屯區大隆路上的台中市黨部土地及建物，市值高達上億元。

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根據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第31條規定，處分書送達生效後，應辦理不動產登記者，由黨產會會同管理機關囑託登記機關登記為國有、地方自治團體或原所有權人所有。

黨產會官員指出，遲未辦理移轉消息曝光後，台中市府30日很快就完成土地、建物移轉，所有權人現為「台中市」，管理者為台中市政府財政局。由於國民黨台中市黨部仍在使用，不動產收歸國有後，管理機關是台中市政府，可以決定要不要租給國民黨。不過，國民黨不當取得數十年，國家好不容易收回來，若要繼續租給國民黨用，恐怕要由市府斟酌。

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