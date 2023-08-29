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國民黨中市黨部遲未收歸市有 中市地政局回應了

黨產會質疑中市府遲未辦理國民黨中市黨部收歸市有，中市地政局辦理中。（記者蘇金鳳攝）

黨產會質疑中市府遲未辦理國民黨中市黨部收歸市有，中市地政局辦理中。（記者蘇金鳳攝）

2023/08/29 18:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院黨產會及民進黨中市議員黃守達今天質疑，在確定國民黨「台中市黨部」為不當黨產後，市府卻遲未辦理回歸市有；對此台中市地政局長吳存金表示，接到指示後，因為此案從未發生，承辦的地政所即依法審核，但從未辦過，沒有所謂的「收歸市有」的用語，因找不到適當用語，因此向8月16日向地政局請示，地政局認為報內政部解釋太慢，經研究後，裁示「收歸國有」，但是還是登記為市有，地政局已依相關法令規定回覆，中興地所正加速辦理登記中。

行政院黨產會今年6月認定中國國民黨「台中市黨部」座落的土地及建物，為政黨不當取得財產，應收歸市有。據黨產會官員透露，截至目前為止，台中市政府仍未將該筆不當黨產登記移轉為「市有」，該筆不動產仍在國民黨名下。

黃守達表示，針對此案，他已直接詢問地政局，其理由是因地政事務所過去沒有經手過相關案件，不知道登記申請書的「登記原因」要怎麼勾選，必須請示主管機關，所以才會拖延到現在。也強調，通常買賣登記作業大約5天，本案比較單純，應該這幾天就會辦理完成。

他認為，這種行政問題，明明一通電話就可以搞定，單位之間的溝通實在不必拖延2個月之久。尤其此案牽涉到國民黨的不當黨產，更令人質疑有刻意拖延之嫌。要求盧市府應儘速處理，本就屬於台中市的財產，就應該盡快回歸市有。

地政局指出，經查轄區地政事務所受理囑託登記時即依法審核，因此案屬特例，尚有實務登記作法及登記原因適用疑義，地政事務所已於8月16日報地政局，地政局已依相關法令規定回覆，地所正加速辦理登記中。

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