逾2個月未移轉市有！ 黨產會：台中市黨部仍登記國民黨名下

位於台中市西屯區的國民黨台中市黨部，該筆土地及建物市值高達上億元，黨產會認定不當黨產應移轉市有，台中市政府遲至今日仍未登記移轉。（資料照）

2023/08/29 11:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年6月認定中國國民黨「台中市黨部」座落的土地及建物，為政黨不當取得財產，應收歸市有。據黨產會官員透露，截至目前為止，台中市政府仍未將該筆不當黨產登記移轉為「市有」，該筆不動產仍在國民黨名下。

黨產會認定系爭土地、建物，當年是拿台中市政府3500萬元公帑購入及興建，目前登記於國民黨名下，為政黨以悖於民主、法治方式不當取得的財產，應移轉台中市政府所有；據估算，位於台中市西屯區大隆路上的台中市黨部土地及建物，市值高達上億元。

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台中市長盧秀燕6月6日得知黨產會祭出行政處分後表示，一切「依法處理」；不過，黨產會官員今日受訪表示，台中市黨部土地、建物目前仍未「移轉市有」，距離黨產會所下處分已逾2個多月，仍登記在國民黨名下。

官員強調，黨產會公文早就發給台中市財政局，根據相關程序，財政局收文後會彙辦地政局，地政局再交辦下去給地政事務所，但地政事務所到現在還沒完成登記，黨產會有注意此一情況。

他指出，法院沒有對該案停止執行，地政機關依法就應將不動產登記移轉市有，何以遲遲未辦理，原因著實耐人尋味。

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