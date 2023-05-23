「夏雨生」正盯著你！ 黨產會揭「機密」校園監控檔案

黨產會公布「學校安定工作會報」檔案顯示，教育部化名「夏雨生」、調查局化名「莊自強」，執行、彙報校園監控任務。（黨產會提供）

2023/05/23 09:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會公布一批威權時期校園監控檔案，揭露戒嚴時代由國民黨主導的「學校安定工作會報」，對全國各大專校院學生進行監控，不僅無視學術自由、思想自由，甚至連政大東語系畢業生林濁水與當時擔任記者的陳文茜在花園新城開討論會，都被情治機關監控在案。

這批被列為「機密」的檔案顯示，教育部化名「夏雨生」、調查局化名「莊自強」方式行文。在國民黨中央指示下，1983年「夏雨生」召集了國民黨青工會、國民黨知青黨部、救國團、調查局、警備總部組成「組織歸黨，活動歸團」的學校安定工作會報。

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在該會報第二次會議中，教育部負責報告發生各校重點監控事件，例如台北市立師範專科學校通往附設幼稚園的大門被噴漆寫上「民主牆」、「市師之春」等字樣。台大政治學系大四生劉一德「醞釀從事校際串聯活動」，東吳學生黃嘉光等人意圖以模仿台大學生爭取「學生代表聯合會」會長普選運動，與之合流。

威權當局亦掌握，「台大之春」地下刊物籌備出版，國立藝專科一名林姓講師經常發表「不當言論」，「在校挑撥教師之間感情，讚揚台獨，否定救國團活動成效」，並率教師至「紫藤廬」茶藝館聚會，「勸大家及早到國外定居」。

根據檔案，當時主持會議的教育部孔姓顧問質疑，劉一德的行為「已經超出我們容忍的限度，我們已有具體事證證明其從事校際串連政治活動」，教育部「除了全力遏阻，防制發生學潮外，建議請情治機關警總、調查局考慮對其採取法律措施」。

另外，國民黨北知青黨部四組劉姓總幹事在會中報告，1983年2月中及3月初，政大東方語文學系阿拉伯文組畢業生林濁水在花園新城先後召開「時政評論會」。參加的有「十餘位偏激份子」，名單正進一步蒐集中。

劉姓黨工指出，這幾場「時政評論會」討論各國學潮與國內歷年來學生運動，並攻訐政府不民主，學校不自由，「反審核」、「反訓導」，並判斷林濁水等人正準備在選前積極訓練核心幹部；在報告完林濁水動態後，接續彙報時任《中國時報》記者陳文茜也在場，「轉請有關單位注意其動態」。

對此，黨產會質疑，報告者將校園安全、安定的焦點，放在如何阻止跨校學生串聯，阻止學生社團爭取大學自治、校園民主，以及如何有效防治師生參與黨外人士的助選活動，甚至連政大畢業生在花園新城舉辦討論會，也成為佈建監控的對象。

黨產會直指，當時黨外人士或這些與會代表口中的「陰謀份子」時常聚會的茶藝館，也成為會議主持人下令要「吸收灰色型態學生打入」的對象。可見威權時期，執政黨不止以黨國不分的違憲方式監控校園，黨組織也直接執行情治機關業務。

黨產會強調，黨國威權體制藉由各種手段監控人民、校園師生、社團的惡形劣跡，在此一會報的會議紀錄中，具體呈現於世人眼前。令人悚然的是，報告這些經由「職業學生」、「佈建」所得情報的單位，竟是理應與國家情治機關保持一定憲政上界線的執政黨。

「學校安定工作會報」第二次會議紀錄，從檔案可見，教育部負責報告監控各校情形，已掌握台大政治學系大四生劉一德醞釀從事校際串連活動。（黨產會提供）

「學校安定工作會報」會議記錄記載，政大畢業生林濁水在花園新城先後召開「時政評論會」，有「十餘位偏激份子」參加，名單正進一步蒐集中。並記錄寫下「林濁水之妻陳文茜亦在場，轉請有關單位注意其動態」。（黨產會提供）（記者陳鈺馥攝）

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