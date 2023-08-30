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首頁　>　政治

批陳世軒明知故問政治操作 新北市府：已提供侯友宜公假紀錄

民眾黨市議員陳世軒批評，他日質詢索要侯友宜5月17日起的請假紀錄，市府人事處卻以個人隱私、相關法令為由拒絕提供。市府回應，已經提供近3年的侯友宜公假紀錄提供議員問政。（記者黃子暘攝）

民眾黨市議員陳世軒批評，他日質詢索要侯友宜5月17日起的請假紀錄，市府人事處卻以個人隱私、相關法令為由拒絕提供。市府回應，已經提供近3年的侯友宜公假紀錄提供議員問政。（記者黃子暘攝）

2023/08/30 20:21

相關新聞連結：
新北市府拒給侯請假紀錄 陳世軒稱柯韓請假透明、侯市府逃避監督

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨籍新北市議員陳世軒今（30）日在市議會批評市府「恣意認事用法」，用相關法令保障個人隱私為由拒絕提供市長侯友宜所有請假紀錄，批評市府逃避監督、藐視議會。市府回應，已提供侯市長過去3年公假紀錄，十分尊重議會，絕無逃避監督，呼籲陳世軒勿藉監督之名搞政治鬥爭之實。

市府人事處說，差勤資料屬各機關人事資料管理規則之其他人事資料，並依管理程序歸檔管理，適用《檔案法》，依照該法第18條第5款及《政府資訊公開法》及《個人資料保護法》的規定，涉及個人隱私的請假紀錄得限制公開，至於屬可公開的「公假紀錄」，人事處已經公開提供給議員問政。

市府指出，已多次對外說明，侯友宜請假絕對依相關規定辦理，陳世軒明知故問、借題發揮，政治性目的不言可喻，呼籲陳世軒不要為個人媒體曝光搞政治分化，為難公務人員，假監督市政之名，行操作政治之實。

市府呼籲，民意代表應多多關心地方建設與議事主軸，否則才是閹割自身職權，貽笑大方。

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